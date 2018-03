: Crolla ponte pedonale a Miami, schiacciate alcune auto. Ci sono diversi morti #miami LA DIRETTA DALLE TV USA - Agenzia_Ansa : Crolla ponte pedonale a Miami, schiacciate alcune auto. Ci sono diversi morti #miami LA DIRETTA DALLE TV USA - CybFeed : #News #Usa, auto esplode davanti base aerea - thexeon : Usa, auto carica di bombole di gas si scaglia contro ingresso base militare -

Un'carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale dellamilitare Travis nel nord della Californiando dopo che il conducente avrebbe appiccato deliberatamente il fuoco. L'uomo è morto all'interno dell'. vettura. Lo riferisce la Cbs.Gli investigatori,tra cui l'Fbi,stanno trattando l'episodio come un possibile atto di terrorismo. Non ci sono stati spari e i vigili del Fuoco hanno spento le fiamme Il conducente è stato indentificato ma non sono state rese note le generalità.(Di venerdì 23 marzo 2018)