USA | a febbraio vendita di case nuove in calo e sotto attese

Nonostante uno Switch da record a febbraio la console più venduta negli USA è PS4 : Ieri vi abbiamo parlato dei dati in arrivo da NPD Group sottolineando il grandissimo record di Switch: la console più venduta nei primi dodici mesi di disponibilità sul mercato USA, addirittura meglio di "mostri sacri" come PS4 e Wii. Ma i dati dell'analista Mat Piscatella non si fermano di certo qui.Come riportato da DualShockers, i dati riguardanti febbraio rivelano che la console più venduta negli USA è PS4, con l'hardware Sony che è anche la ...