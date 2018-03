USA - a febbraio vendita di case nuove in calo e sotto attese : Tornano a scendere a febbraio le vendite di nuove abitazioni in USA . Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un calo dello 0,6% a 618mila unità rispetto alle 622mila unità riviste di gennaio , ...

Il superindice USA cresce oltre le attese a febbraio : Teleborsa, - cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a ...

Il superindice USA cresce oltre le attese a febbraio : cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a febbraio il Leading ...

Nonostante uno Switch da record a febbraio la console più venduta negli USA è PS4 : Ieri vi abbiamo parlato dei dati in arrivo da NPD Group sottolineando il grandissimo record di Switch: la console più venduta nei primi dodici mesi di disponibilità sul mercato USA, addirittura meglio di "mostri sacri" come PS4 e Wii. Ma i dati dell'analista Mat Piscatella non si fermano di certo qui.Come riportato da DualShockers, i dati riguardanti febbraio rivelano che la console più venduta negli USA è PS4, con l'hardware Sony che è anche la ...

USA - balzo delle vendite di case esistenti a febbraio : "L'economia americana e il mercato del lavoro in salute stanno creando un notevole interesse all'acquisto di una casa nei primi mesi del 2018", ha dichiarato Lawrence Yun , capo economista NAR.

USA : vendite case +3% in febbraio : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Le vendite di abitazioni negli Stati Uniti sono rimbalzate a febbraio dopo due mesi di declino. La crescita, superiore alle attese, è di tre punti percentuali, a un tasso di 5,54 milioni dai 5,38 milioni di gennaio. Secondo le rilevazioni della National Association of Realtors, l’aumento delle compravendite si è registato nel Sud e nell’Ovest degli Usa. L'articolo Usa: vendite case +3% in febbraio ...

USA - balza la produzione industriale di febbraio : balza oltre le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di febbraio. Il dato registra una salita del'1,1% dopo il -0,3% rivisto di gennaio , -0,1% il preliminare, , risultando ...

Edilizia USA - battuta d'arresto a febbraio : Teleborsa, - Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, a febbraio i nuovi cantieri avviati sono calati del 7% su base mensile a 1,236 milioni di abitazioni, rispetto agli 1,329 milioni ...

Edilizia USA - battuta d'arresto a febbraio : Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, a febbraio i nuovi cantieri avviati sono calati del 7% su base mensile a 1,236 milioni di abitazioni, rispetto agli 1,329 milioni rivisti di gennaio ...

USA - i prezzi import/export rallentano il passo a febbraio : Teleborsa, - Rallenta la crescita dei prezzi alle importazioni e alle esportazioni statunitensi nel mese di febbraio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import ...

Mercato USAto - rallenta a febbraio trend positivo : +2%. Esportazioni e cancellazioni spingono le radiazioni : ROMA - rallenta a febbraio il trend di crescita evidenziato ad inizio anno dal Mercato italiano dell'usato. I passaggi di proprietà delle quatto ruote, depurati dalle minivolture , i...

USA - l'economia crea più occupazione del previsto a febbraio : l'economia statunitense continua a creare più posti di lavoro del previsto. A febbraio sono state aperte 313 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle 239

USA - l'economia crea più occupazione del previsto a febbraio : Teleborsa, - l'economia statunitense continua a creare più posti di lavoro del previsto. A febbraio sono state aperte 313 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls , , in aumento rispetto alle 239 ...

USA : +313.000 posti di lavoro a febbraio - disoccupazione al 4 - 1% : New York, 9 mar. , askanews, A febbraio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è mantenuto ai minimi degli ultimi 17 anni. Negli Stati Uniti, sono ...