Uomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : Sossio si spoglia - Tina si "propone" al cavaliere (23 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 23 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Ida Platano vuole lasciare il programma, Sossio Aruta si spoglia per la sfilata(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:02:00 GMT)