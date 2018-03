Uomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018 | Diretta | La sfilata di Sossio

IDA PLATANO/ Video - Uomini e Donne : "Non riesco a tollerare tutto questo - lascio il programma" : Uomini e Donne, trono over: dopo l'ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri, Ida PLATANO annuncia di voler lasciare il programma. Gianni Sperti raggiunge la dama dietro le quinte.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:07:00 GMT)

L'applauso a Davide Astori criticato durante Uomini e Donne : ecco il motivo : L'applauso a Davide Astori criticato durante Uomini e Donne: ecco il motivo durante l'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, l'ex calciatore e attualmente cavaliere del Trono Over Sossio ...

Uomini e Donne : EUGENIO e FRANCESCA - bimbo in arrivo! FEDERICO e CLARISSA si sposano? : Nel secondo numero di Uomini e Donne Magazine, FRANCESCA Del Taglia ed EUGENIO Colombo hanno rilasciato un’intervista dove parlano dell’arrivo del loro prossimo figlio. Tronista nell’edizione 2012-2013, EUGENIO è rimasto sin da subito ammaliato dal carattere determinato di FRANCESCA al punto tale da sceglierla, a discapito dell’altra corteggiatrice Eleonora Mandaliti, ottenendo un sì come risposta; da allora i due ...

Sossio Aruta/ Uomini e Donne : la sfilata del cavaliere "accende" lo studio : Oggi, venerdì 23 marzo, su Canale 5 va in onda l'ultima puntata settimanale dedicata al trono over di Uomini e Donne. La sfilata maschile vedrà protagonista Sossio Aruta.

Uomini e Donne : grave perdita per l'ex tronista Teresa Cilia Video : Teresa Cilia è una delle ex troniste di Uomini e Donne ad aver lasciato il segno a moltissimi telespettatori. La ragazza, reduce di un'ultima esperienza televisiva vissuta all'interno del villaggio più famoso della Sardegna quello del reality show estivo di 'Temptation Island' risulta essere molto ta e amata sui social. È proprio attraverso i social network che la moglie di Salvatore Di Carlo ha fatto sapere di aver perso una persona a

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti protagonisti e gli ascolti volano! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti nel mirino del web: due cavalieri interessati solo alla popolarità? Esplode la polemica.

Uomini e donne / Grave lutto per Teresa Cilia (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?

Chi è Giordano Mazzocchi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Giordano Mazzocchi? Un corteggiatore di Uomini e Donne molto apprezzato dal pubblico a casa e dai presenti in studio al trono Classico, chi invece sta facendo un po' di fatica ad apprezzarlo in tutto e per tutto è Nilufar Addati, la tronista che Giordano sta corteggiando. Tutti sperano in un lieto fine tra loro, due giovani ragazzi con tutta la vita davanti da condividere, magari, ma la tronista è evidentemente meno coinvolta. Non ...

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere criticato da Gianni Sperti : Ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono over di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 23 marzo, in studio ritorveremo il cavaliere Giorgio Manetti.

Uomini e Donne : Tina scatenata - rischia grosso ora? : Il dating love più amato d'Italia è da oltre vent'anni campione di ascolti nella fascia pomeridiana. Questo successo non solo è dovuto ai giovani tronisti e ai corteggiatori che alimentano le esterne emozionanti ma anche ai protagonisti della categoria over del programma. In particolare il pubblico da casa segue con molta attenzione le vicende del cavaliere toscano Giorgio Manetti e della dama torinese Gemma Galgani. I due, dopo ben otto mesi di ...