Uomini e Donne | Tina scatenata | rischia grosso ora?

Uomini e Donne - Sabrina Ghio : "Niccolò Raniolo? Mai più sentito" : Lungo sfogo di Sabrina Ghio, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne al settimanale Mio in edicola questa settimana, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi ha rivelato di non avere più rapporti con Niccolò Raniolo dopo il no rifilatole qualche mese fa: Non ho più sentito Niccolò. Lui tra l’altro ha rilasciato un’intervista poco carina nei miei confronti. Io alle sue dichiarazioni ho risposto che, certe volte, basta il ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti e Giorgio Manetti : ora è guerra. Succede di tutto in studio. Trono over - gli scontri tra Tina e Gemma adesso passano in secondo piano : l’opinionista e il Gabbiano sono arrivati ai ferri corti : Gianni Sperti – Giorgio Manetti: è guerra aperta. l’opinionista, che al pari della sua collega, Tina Cipollari, con Gemma Galgani, non è mai stato tenero con il Gabbiano, ma adesso le accuse sono aumentate. Incoerenza e cattivo gusto: ecco perché Gianni ce l’ha con lui e, a ogni puntata del Trono over, fa di tutto per non nasconderlo. E Giorgio? Difficilmente replica, mai si espone. Di solito difeso da Tina, che lo spalleggia anche per ...

Michael Gabriel Terlizzi è il nuovo tronista di Uomini e Donne! : E’ stato svelato il nome del nuovo tronista di Uomini e donne: si tratta di Michael Gabriel Terlizzi, figlio del naufrago Franco Terlizzi, al momento in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Il fascino del giovane Michael ha avuto la meglio sul fratello di Belen! Michael Gabriel Terlizzi sbarca in veste di tronista a Uomini e Donne Ormai è ufficiale, è proprio il figlio di Franco Terlizzi a prendere le vesti ...

Uomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018 | Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari come opinionisti, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del Trono Over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e ...

Uomini e Donne : Soleil Sorgè - la sua storia con Luca ed il suo amore per Marco : Ritorniamo a parlare di gossip e televisione e lo facciamo occupandoci di una delle ex corteggiatrici più famose di Uomini e Donne, Soleil Sorgè. La giovane italo americana infatti è tornata in queste ore a parlare del suo ex Luca Onestini e di tutto quello che è successo con lui prima, durante e dopo il Grande Fratello Vip. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'inizio e la fine di una storia d'amore Tutti gli amanti del gossip ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Ida lascia il Trono Over : Ida Platano vuole lasciare il Trono Over di Uomini e Donne Una scelta improvvisa turberà l’equilibrio del Trono Over di Uomini e Donne oggi pomeriggio. Ida Platano sarà infatti intenzionata a lasciare il programma dopo l’ennesimo scontro con Riccardo. La settimana nel programma condotto da Maria De Filippi terminerà con il segmento senior della trasmissione. A partire dalle 14.45 dame e cavalieri daranno pepe al day time ...

Uomini e Donne - Giordano Mazzocchi : richiesta in codice a Nilufar Video : E' tempo di scelte a Uomini e Donne e il prossimo tronista [Video] ad abbandonare la sedia rossa e ad intraprendere una nuova relazione sentimentale lontano dai riflettori sara' Nicolò Brigante. I percorsi dei nuovi tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro sembrano essere gia' tutti avviati, specialmente quelli della tronista napoletana, nonché ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Nilufar, dopo aver costruito le sue ...

Uomini E DONNE/ Nuovi scontri tra Gemma Galgani - l’annuncio choc : “ho chiuso per sempre la porta” (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani fa un annuncio choc mentre anna Tedesco torna sui social rivolgendo un invito a tutti i suoi fans.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ “Contro tutto e tutti per te” : messaggio speciale per Nilufar Addati (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Eugenio e Francesca avranno un maschio : Eugenio e Francesca di Uomini e Donne avranno un altro maschietto Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno da poco comunicato di aspettare un altro bambino. La notizia era trapelata pochi giorni fa, grazie all’esclusiva offerta dal settimanale Uomini e Donne magazine ed aveva reso felici tutti i fan della coppia. Tuttavia, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, non avevano ancora svelato il sesso del piccolo, creando una certa ...

“Anche tu dovevi lasciarmi?”. Le lacrime di Teresa Cilia. Le parole accorate di uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Cosa le è successo (di molto brutto) : Una brutta notizia arrivata proprio in queste ore e che sta facendo il giro dei social, con i fan a lasciare messaggi di cordoglio alla loro beniamina. Un grave lutto ha infatti colpito Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico ricorda ancora molto bene, oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siciliana ha infatti perso l’amata nonna: una perdita che la giovane sente ...

Uomini e Donne : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia - secondo figlio in arrivo : Fiocco azzurro in casa Colombo-Del Taglia. La coppia nata nel programa di Maria De Filippi aspetta il secondo bambino. Dopo la nascita del primogenito Brando, che oggi ha quattro anni e mezzo, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sul magazine di Uomini e Donne ha annunciato di essere in attesa di un altro figlio. La mamma bis ha annunciato il sesso del bambino È un altro maschietto. Non nego che mi sarebbe piaciuto avere una femmina, ma ...