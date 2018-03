Uomini e Donne | Tina scatenata | rischia grosso ora?

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il dating love più amato d'Italia è da oltre vent'anni campione di ascolti nella fascia pomeridiana. Questo successo non solo è dovuto ai giovani tronisti e ai corteggiatori che alimentano le esterne emozionanti ma anche ai protagonisti della categoria over del programma. In particolare il pubblico da casa segue con molta attenzione le vicende del cavaliere toscano Giorgio Manetti e della dama torinese Gemma Galgani. I due, dopo ben otto mesi di relazione d'amore, si sono detti addio anche se gli italiani sperano in un ritorno di fiamma.contro Riccardo Nelle ultime settimane adVIDEO c'è una nuova storia che non è mai decollata del tutto. Stiamo parlando della relazione Riccardo e Ida. Nella scorsa puntata mandata in onda il 22 marzo la corteggiatrice bresciana si era detta soddisfatta dei due giorni trascorsi in pieno relax con il bel cavaliere. ...