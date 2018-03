Uomini e Donne | Soleil Sorgè | la sua storia con Luca ed il suo amore per Marco

Blastingnews

: Vicino alle famiglie dei #vigilidelfuoco di Catania e agli uomini feriti. Uomini e donne generosi e preparati che n… - Ettore_Rosato : Vicino alle famiglie dei #vigilidelfuoco di Catania e agli uomini feriti. Uomini e donne generosi e preparati che n… - Montecitorio : Presidente @bobogiac ricorda il rapimento e l’assassinio di Aldo #Moro e degli agenti della sua scorta Jozzino, Leo… - maumartina : A Ghouta, in #Siria, continuano a morire bambini, donne, uomini. Il dramma della guerra sembra un ricordo lontano p… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ritorniamo a parlare di gossip e televisione e lo facciamo occupandoci di una delle ex corteggiatrici più famose diVIDEO,Sorgè. La giovane italo americana infatti è tornata in queste ore a parlare del suo exOnestini e di tutto quello che è successo con lui prima, durante e dopo il Grande Fratello Vip. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'inizio e la fine di unad'Tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderannoSorgè e la sua tormentatad'conOnestini. I due giovani infatti si sono resi protagonisti di una vera e propriad'mediatica, iniziata e finita davanti ai riflettori di Canale cinque.infatti si conobbero a #, dove lui la scelse fra le tante ragazze scese in studio per lui durante il suo trono. Purtroppo per loro però la loro relazione amorosa fu di ...