Università | Zaia | complimenti a Cà Foscari per essere stata scelta da Vuitton

meteoweb.eu

: La Giunta Zaia vuole privatizzare il diritto allo studio ad Agripolis, il campus dell'Università di Padova a... - pieroruzzante : La Giunta Zaia vuole privatizzare il diritto allo studio ad Agripolis, il campus dell'Università di Padova a... - Consiglioveneto : Università - Ruzzante (LeU): 'Legnaro, mensa e alloggi verso la privatizzazione: è questo l'impegno della Giunta Za… - TgPadova : Zaia e Rizzuto firmano intesa per IOV #Padova #IOV #Castelfranco #Zaia #Rizzuto #Università -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – ‘Un leader mondiale, come nel caso del Grupponel fashion, non sceglie mai a caso i suoi interlocutori e non è un caso che, volendo realizzare un progetto per reclutare giovani talenti attraverso un’iniziativa che coinvolge 40europee, tra le sei italiane abbia scelto Càdi Venezia. Bravi, in quel palazzo sul Canal Grande ci sanno fare”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca, commenta ‘con soddisfazione e orgoglio” la notizia che l’Ateneo veneziano è stato prescelto dal gruppotra i partner per realizzare un progetto, denominato ‘Inside Lvmh Program”, attraverso il quale verranno ‘reclutati” giovani in gamba provenienti dal mondo universitario per includerli nel Gruppo leader mondiale del lusso.‘Ai 65 ...