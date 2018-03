Una sconvolgente morte in The Walking Dead 8×13? Gli indizi lasciano pensare di sì

Furore 2 - sesta puntata : Una verità sconvolgente! : Nella sesta puntata della fiction Furore 2, Giovanna farà finalmente luce sul suo passato mentre Franco scoprirà una verità del tutto inaspettata che gli cambierà la vita… La seconda stagione dell’amata fiction Mediaset giunge alla sua sesta puntata: tra poche settimane scopriremo finalmente come si concluderà questa seconda stagione di Furore. Nel corso delle puntate abbiamo visto, dopo ...

Arrow 6 su Premium Action con Una sconvolgente verità per Slade : cosa svelerà Joe? : Il midseason finale di Arrow 6 si avvicina a grandi passi (secondo la programmazione italiana su Mediaset Premium) e il pubblico, a quel punto, spera davvero di poter vedere la prima parte di stagione anche su Italia1, sarà davvero così? Al momento non c'è nessuna notizia a riguardo anche se la primavera potrebbe essere davvero il momento giusto per dare un po' di spazio alle serie tv approfittando della fine di alcuni programmi clou di questa ...

Furore 2 - trama quarta puntata : Una verità sconvolgente : Anticipazioni Furore 2, quarta puntata: i tormenti di Saro Giro di boa per Furore 2: domenica prossima andrà in onda la quarta delle otto puntate previste. Gli ascolti stentano a decollare ma, al momento, la fiction con Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non cambierà collocazione nè verrà sospesa. Le anticipazioni della quarta puntata di Furore 2 svelano che emergerà una verità sconvolgente sulla madre di Giovanna. La ragazza è arrivata a ...

Il ritorno di Once Upon a Time 7 segnato da Una morte sconvolgente : cosa succederà adesso? : Secret Garden questo è il titolo dell'episodio che segna il ritorno in onda di Once Upon a Time 7. La notizia della cancellazione della serie è ormai ufficiale ma i fedelissimi continuano a guardare questi nuovi episodi nonostante l'uscita di scena della "famiglia reale" (Jennifer Morrison & C.) e questa sorta di reboot che avrebbe potuto segnare la rinascita dello show. Così non è stato e nonostante le novità inserite nei nuovi episodi ...

“Oddio - no”. A 7 anni dalla morte del figlio appena nato - la scoperta sconvolgente. Per tutta la vita mamma e papà hanno convissuto con un dolore atroce - insostenibile. Poi - dal nulla - ecco arrivare Una lettera inattesa. E il loro mondo crolla - di nuovo : La peggior notizia, quella che un genitore non si vorrebbe mai sentir dire in tutta la sua vita. “Vostro figlio, purtroppo, non ce l’ha fatta”. Questo l’incubo con il quale si sono dovuti scontrare una madre e un padre che sette anni fa hanno ricevuto la drammatica comunicazione dal personale di una struttura ospedaliera di Volgograd in Russia, la città che in passato era stata famosa con il nome di Stalingrado. Al ...

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 sparisce misteriosamente nel nulla - senza lasciare tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre Una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

Anticipazioni Un posto al sole : VALENTINA farà Una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve Una notizia sconvolgente Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Il Segreto [Video]. Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di re il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve Una notizia sconvolgente : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su "Il Segreto". Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di seguire il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...