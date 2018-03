Una nuova fiamma per Justin Bieber dopo la rottura con Selena Gomez? Le ultime

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

Gue Pequeno aggiunge Una nuova data al gentleman tour 2018 : Dopo il successo della prima parte del gentleman tour, quasi interamente soldout, Gue Pequeno ripartirà ora con una serie di date estive. Alle già annunciate – Arenile di Napoli il 23 giugno e il 29 giugno al Gru Village di Grugliasco (TO) – si aggiunge ora sabato 2 giugno all’ Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (FM) all’interno del Rap-Pubblic Day. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver ...

'Faremo 15 modifiche - c'è Una nuova sensibilità degli utenti'. Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : Il mondo cambia velocemente, insieme alle norme sociali. La definizione comune di Cosa sia una fake news, o un discorso d'odio sui social - concetti che non esistevano fino a qualche anno fa - sono ...

"Faremo 15 modifiche - c'è Una nuova sensibilità degli utenti". Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : "Faremo 15 modifiche alla piattaforma per limitare ulteriormente l'accesso dei dati. Finora non le ho elencate tutte perchè molte di esse sono difficili da spiegare": Mark Zuckerberg ha anticipato in un'intervista a Wired i suoi piani per limitare i danni del caso Cambridge Analytica, dopo aver chiesto scusa alla community degli utenti in un post pubblico nella serata di mercoledì 21. Il 34 enne ...

Gué Pequeno aggiunge Una nuova data al Gentleman Tour 2018 : opo il successo della prima parte del Gentleman Tour, quasi interamente soldout, Gue Pequeno ripartirà ora con una serie di date estive. Alle già annunciate – Arenile di Napoli il 23 giugno e il 29 giugno al Gru Village di Grugliasco (TO) – si aggiunge ora sabato 2 giugno all’ Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (FM) all’interno del Rap-Pubblic Day. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver ...

IL SEGRETO / Una nuova casa per Candela - Severo e il loro bambino (anticipazioni 22 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 marzo: Candela riprende la sua attività di pasticcera e si trasferisce insieme a Severo e a Carmelito nell'abitazione al piano di sopra.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:26:00 GMT)

Disponibile Una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Maltempo - arriva Una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono Una nuova pagina di storia - ufficiale il gemellaggio tra le due tifoserie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Il maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana Una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...

Presentata a Bruxelles “Irrigants d’Europe” : chiesta l’apertura di un eurotavolo per Una nuova visione irrigua europea : “Propongo l’apertura di un tavolo tecnico, composto da un gruppo di europarlamentari sensibili alle tematiche agricole e che si occupi di affrontare lo sviluppo di politiche per la lotta al cambiamento climatico, combinandole efficacemente con la revisione delle principali direttive, che influenzano la politica agricola dei Paesi del Mediterraneo, vale a dire la Direttiva Quadro Acque del 2000 e quella del 2007 relativa alla valutazione ed alla ...

Annunciata Una nuova data di Nek Max e Renga in estate : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata durante un'intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine. Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l'intera penisola sino alla fine dell'estate. Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della ...

UNA VITA / Mauro ha Una nuova nemica : quali sono le vere intenzioni di Sara (Anticipazioni 21 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 21 marzo: Sara si intrufola a casa di Mauro e scopre alcuni importanti documenti relativi alle vere origini di Cayetana.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:47:00 GMT)

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - Una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...