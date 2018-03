Una Nave di Libri per Barcellona 2018 dal 21 al 24 aprile

Appello delle Ong : c'è Una sola nave di soccorso in mare : "Il caso del sequestro della spagnola Proactiva è l'ultimo atto, ora rimane la Aquarius. L'Europa si prenda le sue responsabilità", dice la responsabile di...

Maltempo : il vento fa urtare Una motonave sulla banchina del porto di Napoli : Una forte raffica di vento ha provocato un incidente senza conseguenze per i viaggiatori a bordo di una motonave nel porto di Napoli. La nave veloce ‘Isola di Capri’ – della Caremar, impiegata sulla linea tra l’isola azzurra ed il capoluogo campano – ha urtato con la poppa la banchina del Molo Beverello. Molto spavento a bordo ma nessun ferito. L’attracco al Beverello era stato deciso per le cattive condizioni ...

Per quali ragioni la nave di Una Ong è sotto sequestro a Catania : Un caso internazionale, quello del sequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che rimbalza tra Libia, Spagna e Italia. Ieri il provvedimento di sequestro della Procura di Catania che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, da parte dell'equipaggio che ha soccorso 218 migranti ci sarebbe stata una volontà di portare i migranti in ...

Per quali ragioni la nave di Una Ong è sotto sequestro a Catania : Un caso internazionale, quello del sequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che rimbalza tra Libia, Spagna e Italia. Ieri il provvedimento di sequestro della Procura di Catania che ...

'Immigrazione clandestina' : sequestrata nel Ragusano la nave di Una Ong spagnola : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, ormeggiata nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, dove ha sbarcato 218 migranti. Proprio l'approdo in ...

Prysmian investe in Una nuova nave posacavi : Teleborsa, - Prysmian investirà oltre 170 milioni di euro per una nuova nave posacavi all'avanguardia . Questo asset strategico, spiega il produttore di cavi in una nota, sarà operativo entro il 2020 ...

Prysmian investe in Una nuova nave posacavi : Prysmian investirà oltre 170 milioni di euro per una nuova nave posacavi all'avanguardia . Questo asset strategico, spiega il produttore di cavi in una nota, sarà operativo entro il 2020 e consoliderà ...

Eritreo di 22 anni muore per fame dopo essere arrivato a Pozzallo a bordo della nave di Una Ong spagnola : Tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave dell'Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c'era un giovane Eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori.Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo ...

Genova - 300 chili di cocaina in Una Nave portacontainer : Un uomo è stato arrestato dalla Polizia perchè ritenuto responsabile di aver trasportato 300 chili di cocaina a bordo di una nave container a Genova.

Genova - 300 chili di cocaina in Una Nave portacontainer : Un uomo è stato arrestato dalla Polizia perchè ritenuto responsabile di aver trasportato 300 chili di cocaina a bordo di una nave container a Genova.

Spazio : Paul Allen si prepara a realizzare Una nuova navetta spaziale : Si chiama Stratolaunch e promette di far sognare gli appassionati di astronomia e non solo, è uno dei progetti ad alta tecnologia cui sta lavorando l’arcimiliardario Paul Allen, uno dei fondatori di Microsoft. E’ il più grande aeroplano del mondo, con due fusoliere, un’apertura alare più lunga di un campo di calcio e sei motori a reazione: la settimana scorsa ha effettuato la sua prima prova di rullaggio in una base aerea di ...

Il miliardario Paul Allen scopre Una Nave da guerra affondata nel 1942 - : Si tratta di una portaerei che risale al secondo conflitto mondiale, colata a picco dopo la Battaglia del Mar dei Coralli. Nel video di Storyful si vedono anche alcuni degli aerei che si trovavano a ...

Aida Cruises ordina in Germania Una terza nave a Lng : Nel corso dei prossimi anni, il Gruppo Costa - che fa parte di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia crocieristica al mondo, con nove marchi - investirà oltre sei miliardi di euro per ...

Crociere - Costa ordina Una terza nave 'di nuova generazione' : Nel corso dei prossimi anni, il gruppo Costa, che fa parte di Carnival Corporation, la più grande compagnia crocieristica al mondo, investirà oltre 6 miliardi di euro per la crescita della flotta : a ...