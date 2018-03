Umberto Bossi al vertice con Silvio Berlusconi

Da Marco Minniti a Laura Boldrini - da Renato Schifani a Umberto Bossi : i "ripescati" del proporzionale : Il proporzionale salva alcuni nomi illustri bocciati dalla sfida nei collegi uninominali alle elezioni del 4 marzo. Le sconfitte più clamorose sono state quelle di alcuni ministri del governo uscente. Per non parlare di alcuni dei leader di Liberi e Uguali come Piero Grasso, Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani e Vasco Errani. Riescono a entrare dalla "porta" del proporzionale il forzista Renato Schifani e il leghista Umberto Bossi .Dario ...

Umberto Bossi verso la ricandidatura. Anche la Lega alle prese con le liste : La Lega va verso la ricandidatura di Umberto Bossi. Il Senatur potrebbe correre per palazzo Madama, nel proporzionale in Lombardia, come il segretario Matteo Salvini, che si presenterà però in più circoscrizioni. Le liste non sono comunque ancora ufficiali.Stando a quanto riferiscono qualificate fonti del Carroccio, si sarebbe quindi risolto positivamente per il fondatore delle Lega il nodo sulla ricandidatura, data per mesi ...