Ultimatum Pd alla minoranza | Cdx verso convergenza | SP accelera ancora

May - Ultimatum alla Russia : chiarite subito il caso Skripal : «Un attacco sfrontato contro il Regno Unito». Theresa May ha accusato Mosca di essere dietro al tentato omicidio della ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia nella cittadina inglese di Salisbury. Lo fa in maniera diretta, usando parole durissime, e dando a Mosca un ultimatum: chiarire la sua posizione, o pagare le conseguenze delle sue azioni...

Brexit - “Regno Unito vuole transizione senza data” : Ultimatum dei deputati conservatori alla May : Dopo aver chiesto e ottenuto il divorzio dall’Unione Europea il Regno Unito non riesce o non vuole dare una data di scadenza alla fase di transizione: un limbo che Bruxelles non potrà accettare e che viene criticato dai falchi Tory. Così giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, il post Brexit si rivela sempre più complicato anche per il governo di Theresa May. La premier, stretta dai falchi del suo partito e messa sotto pressione anche ...

Regionali - Mancini lancia l'Ultimatum alla coalizione : si ufficializzi il candidato o unità a rischio : I 'cespugli' del centrodestra sfidano i 'grandi' ad uscire allo scoperto in vista dell'appuntamento con le urne di fine aprile. Insieme all'avvocato isernino c'erano De Matteis, Tiberio e Marone. ...

Smog - Ultimatum dell'Ue all'Italia : "Misure entro venerdì o sarà deferita alla Corte di Giustizia" : La scadenza per la presentazione delle proposte anti-inquinamento era stata estesa dal commissario all'Ambiente Karmenu Vella, dopo l'incontro ministeriale di fine gennaio

Greenpeace : Ultimatum UE all’Italia sull’inquinamento atmosferico - “il nostro Paese a un passo dalla Corte di Giustizia” : “Un articolo pubblicato nelle scorse ore da Politico rivela i dettagli di una lettera inviata dal Commissario Europeo per l’Ambiente Karmenu Vella al ministro tedesco dell’Ambiente Barbara Hendricks. Lo stesso tipo di comunicazione, secondo l’organo di informazione, sarebbe stato inviato anche ai ministri dell’Ambiente di Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Si tratterebbe – spiega in una nota Greenpeace – di un ultimatum a ...

Dalla Spagna - Ultimatum Inter per Rafinha : '35 milioni o niente' : ROMA - L' Inter è disposta a pagare non più di 30-35 milioni, il Barcellona ne chiede 40 fissi più 5 legati a vari bonus. Secondo il ' Mundo Deportivo ' sono queste le posizioni dei due club in merito ...