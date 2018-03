Uefa Nations League | 76 milioni di premio per le partecipanti

Nations League - Uefa '76 mln di premi' : ANSA, - ROMA, 23 MAR - L'Uefa ha destinato una cifra superiore ai 76 milioni di euro quale sostegno e bonus in favore delle 55 nazionali coinvolte nella Nations League, il neonato torneo calcistico ...

Uefa nations leaugue : La Uefa lancia la Nations League. È una nuova competizione che riguarda le nazionali di calcio in una formula che, in più di un particolare, ricorda quella attualmente applicata nella Champions League. È stata presentata oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, da Giorgio Marchetti, il vice-segretario Uefa che promette: “Sarà una coppa vera”. L’obiettivo è quello di sostituire le ...

Uefa Nations League : Italia nel girone C con Portogallo e Polonia : UEFA Nations League: Italia nel girone C con Portogallo e Polonia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... UEFA Nations League Italia – Sono stati sorteggiati questa mattina a Losanna dalla UEFA i 16 gironi delle quattro divisioni della Nations League. Il torneo sostituirà quasi interamente le amichevoli delle Nazionali. Le 16 squadre vincitrici di ogni girone ...

Uefa Nations League - la Champions delle Nazionali : Italia in Serie A - contro chi giocheremo : Addio amichevoli, l'ultima rivoluzione del calcio si chiama Uefa Nations League . A Losanna è andato in scena il sorteggio del torneo che vedrà protagonista le Nazionali europee , una sorta di ...

Uefa Nations League - l'Italia pesca Portogallo e Polonia : L'Italia di calcio non parteciperà al Mondiale in Russia e questo, purtroppo per noi, è un dato di fatto. Gli azzurri, però, come altre 54 nazionali parteciperanno alla Uefa Nations League, nuovo torneo organizzato dall'Uefa. Le quattro vincitrici delle 4 divisoni voleranno direttamente ad Euro 2020. L'Italia, che non ha ancora scelto il nuovo commissario tecnico, da settembre a novembre giocherà 4 partite, tra andata e ritorno e ...

Uefa Nations League 2019 - Italia nel girone con Portogallo e Polonia : Prende forma l'Uefa Nations League 2019 ha preso forma, la nuova competizione voluta dall'Uefa, una sorta di Champions League con 55 nazionali a sfidarsi, divise in Leghe e gironi. L'Italia se la vedrà con Polonia e Portogallo nel gruppo 3 della Lega A.Le partite (andata e ritorno) si disputeranno da settembre a novembre. La Nations League, che prevede un sistema di promozioni e retrocessioni per le quattro leghe (le squadre ultime nei ...