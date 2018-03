agi

: Tutte le manie del principe Carlo (in una biografia non autorizzata): “Spendaccione”, “capriccioso” e… - ApocalisseLaica : Tutte le manie del principe Carlo (in una biografia non autorizzata): “Spendaccione”, “capriccioso” e… - Simona050777 : Anche manie di persecuzione..ce l ha tutte ..memoria corta, cafona e grillina...mi dispiace ma non posso io durare… - agreco6996 : RT @gori_magnani: Ti proteggerò..Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, Dalle ossessioni delle tue manie Supererò le correnti g… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) ... Bower scrive che dopo aver appreso la notizia della morte dell'ex moglieera come paralizzato dal senso di colpa e continuava a dire: 'Incolperanno me, non è vero? Il mondo è completamente ...