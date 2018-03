Turismo | ecco il piano strategico ' Destinazione Sardegna'

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Viaggi & Turismo - Tokyo : fioritura dei ciliegi - ecco i parchi più belli dove vivere l’hanami [GALLERY] : 1/5 ...

Viaggi & Turismo : ecco la nuova classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo : eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di Viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del Viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e ...

Da Napoli alla conquista di Croazia e Cipro : ecco il nuovo gommone Mv Marine 25 Gran Turismo : Il cantiere napoletano Mv Marine alla conquista dei Boat Show in Croazia e Cipro con il nuovo modello MV 25 GT. Un nuovo gommone, con soluzioni inedite per il brand Mv Marine, è in esposizione a ...

Viaggi & Turismo - ecco le migliori spiagge : in Sicilia la vincitrice italiana - Grace Bay prima al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice™ Beaches Awards 2018. Grace Bay a Turks and Caicos è la vincitrice mondiale di questa edizione mentre la Spiaggia dei Conigli è prima a livello italiano. I riconoscimenti di quest’anno premiano 355 spiagge con classifiche dedicate a mondo, Africa, Asia, Australia, ...

Viaggi & Turismo : ecco i tour più prenotati al mondo - 1 su 2 è in Italia : TripAdvisor®, la piattaforma online più grande al mondo per prenotare esperienze, tour e attività, ha annunciato oggi i risultati del suo report sui trend delle esperienze di Viaggio. I dati di prenotazione di TripAdvisor mostrano che i luoghi d’interesse storico e culturale continuano a riscuotere grande interesse ma allo stesso tempo i Viaggiatori stanno espandendo i loro orizzonti facendo emergere nuove categorie di esperienze meno ...

Turismo - ecco le proposte di Rossi : «Ministero dedicato - no Bolkestein - tassa di soggiorno uniforme» : Questo dimostra quanto sia necessario insistere sul valore del Turismo, che per questa provincia rappresenta un valore importante e un grosso volano e veicolo di economia e lavoro. Allora proponiamo ...

Turismo consapevole - pellegrinaggi a piedi - destinazioni poco conosciute e vacanze hi tech : ecco cosa sarà cool nel 2018 : L’anno nuovo è da poco iniziato e le sue 365 pagine sono ancora quasi tutte da scrivere tra intenzioni, aspirazioni, idee creative e la scoperta di nuovi luoghi. Ma quali mete saranno le vere protagoniste del 2018 e come cambierà il Turismo nei prossimi mesi? momondo – la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel – ha studiato l’evoluzione delle abitudini di viaggio a livello globale per scoprire cosa sarà davvero trendy quest’anno e cosa ...

Basta Turismo low cost. Ecco le capitali europee che vogliono fermare Airbnb : Madrid, Barcellona, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Vienna, Cracovia e perfino l'islandese Reykjavík, che pure non si trova nell'Ue: sono le otto metropoli europee che si sono messe assieme per chiedere ...

Viaggi & Turismo : Travelers’ Choice Hotel 2018 : ecco i Migliori Hotel - l’Italia unico Paese con 2 numeri uno al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice™ Hotel Awards 2018. Con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche nell’edizione di quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di ...

Reggio Calabria : ecco la nota de delegato al Turismo Latella - destagionalizzare flussi turistici con eventi musicali e spettacoli di qualità - Calabria Reportage : ... le relazione attivate con le principali compagnie crocieristiche, ed ora anche la capacità di attrarre eventi musicali e spettacoli di qualità, con artisti di fama internazionale, rappresentano ...

Turismo - Coldiretti : ecco la mappa gourmet dei 5567 borghi d’Italia : L’anno nazionale del cibo italiano nel mondo si apre con la mappa gourmet dei tesori nascosti nei 5567 borghi d’Italia che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori del Belpaese. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima rassegna dei prodotti tipici dei ...