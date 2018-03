Tumori | da uno studio le prime conferme sui rischi dai telefonini | appello alle aziende

Tumori : uno studio rivela il legame tra junk food e un aumento del rischio : Accusato di moltissimi ‘peccati’, dall’ipertensione all’ipercolesterolemia, ai chili di troppo per citarne alcuni, il ‘cibo spazzatura’ è ora sotto la lente per un aumentato rischio di Tumori . A individuare un legame tra il junk food , in particolare gli alimenti ‘ultra lavorati’, e il rischio di cancro in generale e di quello al seno in particolare è uno studio pubblicato sul ‘British Medical ...

Tumori : i ricercatori sviluppano un sistema di immunoterapia che può controllare il cancro : Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema basato sugli ultrasuoni che può controllare in maniera remota e non invasiva i processi genetici nelle cellule immunitarie T, in modo da riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Il team ha sviluppato un innovativo approccio per usare lo studio delle forze fisiche e dei cambiamenti nelle proprietà meccaniche delle cellule e dei tessuti per controllare in maniera remota l’attivazione dei geni e ...