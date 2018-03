Trump minaccia il veto sul bilancio Servono più fondi per il Muro e i

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il presidente Usa Donaldha reso noto che sta "considerando un" alla legge di'omnibus', approvata dal Congresso nella notte italiana, perché non cita gli 800mila Dreamers, i destinatari del Daca, e "ilalla frontiera, che è disperatamente necessario per la nostra difesa nazionale e non è completamente finanziato".I am considering aof the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded. — Donald J.(@realDonald) 23 marzo 2018Ilalla frontiera con il Messico è stato uno dei cavali di battaglia della campagna elettorale di. La legge distanzia 1, 6 miliardi di euro per iniziare la costruzione del ...