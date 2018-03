Triste Italia | l' Argentina vince passeggiando | Di Biagio ' clona' Ventura e saluta già la

Calcio - l’Italia e il Triste ruolo della sparring partner… : I due test dovevano essere un prestigioso preludio per testare la competitività dell’Italia in vista dei Mondiali 2018. Ma sul volo verso la Russia non c’è spazio per gli azzurri. La disfatta contro la Svezia rappresenta forse il momento più nero della storia del nostro Calcio, il cui progressivo declino si è materializzato nell’incredibile mancata qualificazione ai Mondiali, come ormai non accadeva da 60 anni. E così le due ...

PEDRO : GALLETTO CORAGGIOSO/ Su Italia 1 il film dei fratelli Riva Palacio AlaTriste (oggi - 17 marzo 2018) : PEDRO: GALLETTO CORAGGIOSO, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast dei doppiatori: Bruno Bichir e Angelica Vale, alla regia Gabriel Riva Palacio. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:42:00 GMT)

Festa della donna : il Triste bilancio sui femminicidi in Italia : In occasione della Festa della donna è doveroso fare il punto della situazione tragica riguardante i femminicidi nel nostro Paese. femminicidio è un termine tristemente e prepotentemente entrato nella nostra quotidianità, con cui si indica “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità ...

Infantino : 'Il calcio italiano? Deve tornare al top - la situazione è Triste' : ... bisogna che tutti capiscano che bisogna riportare il calcio italiano, il movimento calcistico italiano, in testa al mondo, perché il mondo ne ha bisogno, guarda all'Italia e l'Italia Deve essere un ...

Discriminazioni e lavoro - gli italiani Tristemente primi in Europa : Teleborsa, - Triste primato per gli italiani, che a confronto con i fratelli europei si sentono primi nella discriminazione sul posto di lavoro . Un lavoratore europeo su tre , 34%, si è sentito ...

Il Triste primato di 3 città italiane : sono le peggiori d'Europa per l'aria inquinata : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo smog: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (...

Blue Monday : gli italiani affrontano il giorno più Triste dell’anno con pizza - vegan e dolci a domicilio : Il Blue Monday che, unito alla fatica del rientro dalle vacanze invernali, è uno dei momenti più difficili da affrontare per la community globale, svolta anche grazie al food delivery, alleggerendo il mood negativo e portando il sorriso! Il giorno identificato ormai da tempo come il più triste dell’anno, insieme alla terza settimana di gennaio che inizia con questo lunedì “nero” sono infatti due momenti in cui si contano ...