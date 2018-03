Totti è un santo contemporaneo TvBoy celebra il Capitano

Il sessan Totti no Negri ora sogna la Merkel : "Governi lei l'Italia" : 'Potere al popolo', si diceva una volta. Nel Sessantotto , per la precisione, quando i giovani iniziavano la contestazione contro il mondo dei loro genitori e dei loro nonni e le piazze erano divise fra bande di opposti estremismi politici. Fra i leader della sinistra di allora c'era, col famosissimo Mario Capanna, anche Toni Negri ...

Il sessan Totti no Negri ora sogna la Merkel : Governi lei l'Italia : "Potere al popolo", si diceva una volta. Nel Sessantotto, per la precisione, quando i giovani iniziavano la contestazione contro il mondo dei loro genitori e dei loro nonni e le piazze erano divise fra bande di opposti estremismi politici.Fra i leader della sinistra di allora c'era, col famosissimo Mario Capanna, anche Toni Negri . Che oggi, a cinquant'anni da quegli avvenimenti, torna a parlare di potere. E si augura ...

Il tira e molla tra la Bonino e Radicali è una cosa seria. Ma per Bobo è solo una vendetta post sessanTottina : La Lista Pannella comunica che dopo 25 anni non si proporrà alla elezioni politiche e che il 4 marzo chiederà ai suoi simpatizzanti di non votare. E' un atto di accusa contro la Bonino e +Europa. Non ...