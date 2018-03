Torna “La Pellicola d’Oro” | il premio dedicato alle Maestranze del cinema

Salvini : “La mia priorità non è Tornare a votare - spero che il PD dia una mano al Paese” : Il leader leghista ribadisce di non voler tornare subito alle urne: "Gli italiani hanno scelto il programma e la coalizione di centrodestra".Continua a leggere

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : Torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

“La Luna si tingerà di verde grazie ad un allineamento di pianeti - succede ogni 420 anni” : Torna virale sul web l’incredibile bufala : Una bufala sta tornando virale sul web, è nata nel 2016 e si era già diffusa globalmente lo scorso anno: ad aprile “la Luna diventerà verde“. L’immagine che viene condivisa principalmente su Facebook e Twitter (immagine in alto) “rivela” il verificarsi di un fenomeno “astronomico” per cui il 20 aprile la Luna si colorerà di verde. La spiegazione sarebbe tra l’altro molto semplice: a causa di un ...

“La verità è un’altra”. Francesco Monte beccato sotto casa di Cecilia : un incontro segreto all’insaputa di Ignazio? Il gossip impazzisce. Poi - a Mattino 5 - spunta il vero motivo. Vi Torna? : Striscia la Notizia ha consegnato un nuovo Tapiro D’Oro a Francesco Monte. Il motivo? Ovviamente, il “canna-gate”. Dal giorno in cui Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver acquistato della droga e di averla fumata in Honduras prima dell’inizio del reality, la polemica non si è più fermata. Monte continua a dichiararsi innocente, la Henger continua ad attaccarlo. Lui, stufo di quella che ormai era per lui diventata una gogna più che un ...

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo : ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si Torna indietro : “C’è un regolamento da rispettare…” : Ore di impazienza per Eermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo si sono presentati in coppia con il brano Non mi avete fatto niente e solo dopo qualche ora è arrivata l’accusa di plagio. Dopo le verifiche è finalmente arrivata la risoluzione finale e il destino dei due concorrenti adesso è chiaro. È arrivata attraverso la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio 2018, la decisione della ...

Campo Staffi (Filettino) : un incontro “per tracciare un percorso comune” - “la montagna deve Tornare a essere svago” : “La montagna deve tornare a essere svago ed emozione per tutti, non solo per gli sciatori, e per riuscirci bisogna fare sistema, investendo su qualità, varietà dei servizi e dell’offerta. Solo uniti si può vincere la sfida del turismo bianco”. Questo, in sintesi, il messaggio che domenica è stato lanciato dalla stazione sciistica di Campo Staffi a Filettino, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Mauro Buschini insieme ai Sindaci di ...