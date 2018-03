Torna Grande Fratello | al timone ci sarà Barbara d’Urso

Barbara D’Urso Torna a condurre il «Grande Fratello» : Gli indizi, a guardare bene, c’erano tutti. Le Instagram Stories con gli scatti di quattordici anni fa, gli abiti vintage riadattati per la diretta, il piglio entusiasta che non l’ha mai abbandonata. Ora, dopo giorni di rumors online, la conferma della diretta interessata: Barbara D’Urso condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, in programma ad aprile su Canale 5. A darne l’annuncio è la stessa Barbara prima a ...

Affari Tuoi - Flavio Insinna Torna in Rai/ Il grande successo dello spettacolo : "La Macchina della Felicità" : Rai, torna Affari Tuoi con Flavio Insinna: riprende la sfida a Striscia la Notizia. Il noto programma della tv pubblica tornerà in onda fra un anno, a marzo del 2019(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Kevin e Jessica del Grande Fratello : ecco come sono Tornati insieme : Grande Fratello, Kevin Ishebabi e Jessica Vella sono tornati ufficialmente insieme È ritornato il sereno tra Kevin Ishebabi e Jessica Vella. La coppia nata al Grande Fratello nel 2015 è tornata insieme dopo una separazione improvvisa e dolorosa. Ma come si sono riconciliati? I due non erano rimasti in ottimi rapporti ma il modello di […] L'articolo Kevin e Jessica del Grande Fratello: ecco come sono tornati insieme proviene da Gossip e Tv.

FABRI FIBRA : riTorna live dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

Barbara D'Urso Torna a condurre il Grande Fratello. Terremoto a Mediaset : l'effetto domino - caos nei palinsesti : Sarà Barbara D'Urso la conduttrice del Grande Fratello il cui inizio è previsto lunedì 23 aprile. Tra i nomi accreditati anche quelli di Barbara Palombelli e Belen Rodrigez che però sono state battute ...

Torna il Grande Fratello "Nip" : data - cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Torna in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grande Fratello - Barbara D’Urso Torna alla conduzione del reality Mediaset : Barbara D’Urso torna alla conduzione del Grande Fratello. A dare la notizia è il sempre ben informato sito davidemaggio.it che dà per certa la decisione della padrona di casa di Pomeriggio Cinque: l’edizione del reality con gente comune, al via lunedì 23 aprile, avrà al timone proprio lei. Per la D’Urso non è la prima volta, perché già l’avevamo vista al GF nel 2003. Mediaset ha quindi deciso di schierare ...

Torna il 'Sei Nazioni di rugby' - a Roma arriva la Scozia : sarà una grande festa : ...tre importanti realtà sportive che da diversi anni sono impegnate in prima linea nell'integrazione nel tessuto sociale italiano di giovani extracomunitari attraverso i valori sani dello sport: Le Tre ...

Roma - Torna Libri Come nel segno di Alessandro Leogrande : Dal 15 marzo ritorna "Libri Come", la Festa del Libro e della Lettura di Roma quest'anno ha scelto Come tema l'esplorazione della felicità. All'Auditorium Parco della Musica oltre 130 eventi e 300 scrittori.Continua a leggere

A Follonica riTorna il grande karate - successo per il 17esimo open di Toscana : ... da Sesto Fiorentino l'Accademia karate Shotokan, da Vecchiano lo Shingitai Pisa e da Follonica lo Sport karate Follonica.

L’Italia Torna Grande - due italiane ai quarti di Champions League dopo 11 anni! : L’Italia torna grande anche in Champions League, dopo la qualificazione della Juventus dopo il successo in trasferta contro il Tottenham, si conferma anche la Roma che ribalta il risultato dell’andata contro lo Shakhtar e vola ai quarti di finale, prestazione importante degli uomini di Di Francesco che hanno vinto all’Olimpico grazie ad una rete di Edin Dzeko. Si tratta di un risultato storico per l’Italia che torna a ...

Francesco Monte Torna a Uomini e Donne? Grande rivelazione a Mattino 5 : Uomini e Donne, Francesco Monte tronista o opinionista? Valerio Palmieri si svela a Mattino 5 La nuova diretta di Mattino 5 ci ha regalato una Grande e inaspettata esclusiva. Nello studio di Federica Panicucci si è parlato dell’Isola dei Famosi e per questo è stato quasi d’obbligo nominare anche il bel Francesco Monte. Nell’ultimo periodo, […] L'articolo Francesco Monte torna a Uomini e Donne? Grande rivelazione a Mattino ...

Il più grande evento sportivo universitario Torna a Milano il 20 maggio : Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri

Striscia La Notizia - l’appello di Fabio di Fabio e Mingo : “Fatemi Tornare in tv. Grande Fratello - Isola - va bene tutto - vorrei lavorare” : Parla, parla, parla. Fabio De Nunzio, l’omone muto, l’umarells di Striscia la Notizia, che se n’è stato silenzioso per 18 anni alle spalle del collega Mingo, è un fiume in piena. Scagionato completamente dalla vicenda dei dieci presunti servizi farlocchi, che hanno visto Mingo e la moglie finire rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari per reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione, ora chiede a gran voce un ...