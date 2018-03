Torino | non solo Glik | antenne dritte per Sandro

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cairo (Torino) : «Non preoccupati da lettera MediaPro» : «Non ci ha preoccupato. È una lettera che un contraente che ha fatto un'offerta importante ci manda e quindi vogliamo ovviamente capire di più per vedere se questa lettera semplicemente chiede un fine tuning o altro». Così Urbano Cairo, patron del Torino calcio, replica a chi gli chiede se Mediapro - l'intermediario della Lega Serie A che ha acquistato i Diritti tv per il triennio 2018-2021 - ha scritto alla ...

Il Paradiso delle Signore non si farà a Torino - caso chiuso : “Non ci sono i margini” : sono tempi duri questi per la fiction italiana e per i fan de Il Paradiso delle Signore. Mentre Mediaset sembra voler chiudere i rubinetti a favore di trash e reality, la Rai continua a portare a casa grossi successi ma anche delle porte in faccia difficili da digerire. È questo il caso de Il Paradiso delle Signore che, a quanto pare, non si farà nel Centro di Produzione di Torino come preventivato ma dovrà trovare un altro ...

Olimpiadi Torino 2026 - Porchietto di Forza Italia : "Non è tempo di polemiche" : ...mi aspetto che tutte le forze politiche la smettano con i distinguo e lavorino per il bene della Città Metropolitana di Torino e per le Valli olimpiche invece di buttarla in caciara politica'. Ad ...

Torino - Cairo : “Belotti? Non è in vendita” : “Quotazione di 100 milioni per Andrea Belotti? “Non lo voglio vendere“. Così Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento ‘L’Italia genera futuro?’ risponde a margine ai cronisti sul centravanti granata. “Belotti ha avuto una stagione per il momento non fortunata, con due infortuni. Uno a ottobre e l’altro a dicembre, che lo hanno penalizzato moltissimo. Ha grande voglia di tornare ...

Roma - carabiniere spara a un'auto che non si ferma all'alt e colpisce madre e figlia in moTorino : non sono gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Torino - Cairo : «Belotti? Non lo vendo. Non sono pentito» : Torino - Andrea Belotti e la sua clausola rescissoria di 100 milioni , per il mercato estero, è stato uno dei tormentoni più gettonati durante l'estate. Il bomber del Torino alla fine è rimasto in ...

Torino - la crisi di Belotti non sorprende : è stato commesso un errore incredibile : Stagione deludente per il Torino ma ancora di più quella dell’attaccante Belotti. L’arrivo in panchina dell’allenatore Walter Mazzarri aveva portato ad un iniziale cambio di passo, poi una serie di passi falsi che hanno fatto sprofondare nuovamente la squadra in classifica. Ma a preoccupare è la stagione del Gallo, campionato negativo che non sorprende. Al termine delle scorso campionato l’avventura di Belotti era giunta ...

Lentini : 'Torino? Conti a posto - sì ma non si va da nessuna parte' : TORINO - Quando giocava aveva gli occhi della tigre. O più semplicemente gli occhi da Toro . Gli occhi di chi riusciva ad incantare con uno scatto, con un tocco o anche soltanto con un saluto alla ...

Torino - 77enne malato di cancro uccide la madre 101enne - poi si suicida. “Morirò - non posso lasciarla da sola” : Ezio Panataro, 77 anni, aveva scoperto di avere un cancro al pancreas che gli lasciava poco da vivere. L’uomo ha così deciso di impugnare la sua pistola, regolarmente detenuta, e uccidere prima la madre di 101 anni, residente a Rivoli nella cintura Ovest di Torino, e poi rivolgerla verso se stesso. Non si tratta di un raptus, ma di un gesto premeditato, perché prima di sparare ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati ...

Torino - Cairo : 'Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic' : Torino - ' Un buonissimo primo tempo con Alisson che ha fatto delle parate importanti. Alla fine purtroppo quello che conta è il risultato ed è negativo '. L'amarezza del presidente Cairo arriva dopo ...

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)