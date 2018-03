Torino | muore donna incinta respinta dal confine di Bardonecchia

Torino - migrante incinta respinta alla frontiera di Bardonecchia muore dopo il parto. Salvo il bimbo : pesa 700 grammi : È stata respinta alla frontiera , nonostante fosse incinta di poche settimane e affetta da un grave linfoma. I militari francesi non le hanno permesso di entrare in Francia e lei, una migrante nigeriana di 31 anni, soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa, è morta all’ospedale Sant’Anna di Torino dopo il parto cesareo. “Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità“, dice Paolo Narcisi, presidente ...

Torino - muore di parto : 7 medici indagati : Torino , 1 feb. - (Adnkronos) - Sono sette i medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri che la Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati . Il reato ipotizzato è omicidio colposo. L’indagine era scattata a seguito del decesso, lo scorso aprile in ospedale a Torino , di una 39enne. La

Torino - anziano insegue truffatore per le scale : cade e muore : Torino, anziano insegue truffatore per le scale: cade e muore La vittima aveva 81 anni, era appena stato raggirato Continua a leggere L'articolo Torino, anziano insegue truffatore per le scale: cade e muore sembra essere il primo su NewsGo.