Torino | migrante incinta respinta alla frontiera di Bardonecchia muore dopo il parto

(Di venerdì 23 marzo 2018) È stata, nonostante fossedi poche settimane e affetta da un grave linfoma. I militari francesi non le hanno permesso di entrare in Francia e lei, unanigeriana di 31 anni, soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa, è morta all’ospedale Sant’Anna diilcesareo. “Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità“, dice Paolo Narcisi, presidente dell’associazione che da dicembre ha aiutato un migliaio di migranti. Salvo il suo bimbo, che al momento della nascita pesava 700 grammi. Il fatto che sia in vita è considerato “un miracolo” dai medici. La nigeriana è stata ricoverata un mese a, seguita dall’Ostetricia e Ginecologia diretta dprofessoressa Tullia Todros e dall’ematologia ospedaliera delle Molinette diretta dal dottor Umberto Vitolo. È stata tenuta in vita il più ...