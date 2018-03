Tim - TimVision entra nel mondo delle produzioni TV

Da “Skam Italia” a “L’amica geniale” : TimVision entra nel mondo delle produzioni di Film e Serie TV : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con “Skam Italia” e “Dark Polo Gang – La Serie” per il pubblico teen a cui seguiranno “L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. ...

Timvision pensa in grande : 4 - 5 milioni di clienti al 2020 e uno sguardo al calcio : La piattaforma di Tim punta a triplicare i propri clienti e a creare un'offerta accattivante. Si guarda anche al calcio di Mediapro, ma al giusto prezzo. L'articolo Timvision pensa in grande: 4,5 milioni di clienti al 2020 e uno sguardo al calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

The Royals - la quarta stagione in anteprima esclusiva. Da lunedì 12 marzo su Timvision : “The Royals”, la serie tv ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl, The Tomorrow People, nota alle cronache rosa per la relazione con Hugh Grant) e William Moseley (Peter Pevensie nella saga Le cronache di Narnia) che racconta gli intrighi e i drammi di un’immaginaria famiglia reale in una Londra moderna, torna con la sua quarta stagione in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision da lunedì 12 marzo, a meno ...

Get Shorty - la serie Tv creata da Davey Holmes in prima visione assoluta da giovedì 22 su Timvision : Get Shorty, la dark-comedy basata sull’omonimo bestseller di Elmore Leonard, diretta da Davey Holmes (Shameless, In Treatment, Damages) con Chris O’Dowd (Le amiche della sposa, Miss Peregrine – la casa dei ragazzi speciali), Ray Romano (Ted, The big sick) e Sean Bridgers (I magnifici 7, Dark places) protagonisti, sbarca su Timvision in prima visione assoluta per l’Italia con 10 episodi da giovedì 22 febbraio. Miles Daly (Chris O’Dowd) è ...

Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018 su TimVision : Tutti i Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018 su TimVision. Con Eurosport Player, da casa e in mobilità è possibile seguire sul proprio smartphone la nuova edizione della kermesse mondiale fin dal suo primo atto, la cerimonia di apertura. In diretta, infatti, dalle 11,30 l’accensione del braciere olimpico e la sfilata dei paesi e atleti partecipanti. E poi già tante competizioni, dal pattinaggio artistico al freestyle, dallo slittino ...

Serie tv e film : cosa vedere su TimVision questo febbraio : Di mese in mese TimVision si sta dimostrando una realtà sempre importante sul fronte delle piattaforme streaming. A febbraio l'offerta si arricchisce innanzitutto dell'attesissima Serie islandese Trapped , disponibile dal 5 febbraio, , un successo internazionale firmato da Baltasar Kormákur. Al centro ...

Trapped - arriva su TimVISION la serie tv crime islandese rivelazione : Trapped, la serie tv crime islandese rivelazione, ideata e diretta da Baltasar Kormákur (Contraband, Cani Sciolti, Everest), con la colonna sonora firmata da Jóhann Jóhannsson (nominato all’Oscar per “Sicario” e vincitore del Golden Globe per “La teoria del tutto”) sbarca su TIMVISION in prima visione asso...

