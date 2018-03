Tim | Elliott | Dimissione dei consiglieri azione cinica ed egoista

Fondo Elliott allo scontro con Vivendi : "Su Cda Tim mossa cinica ed egoista" : La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim, viene bollata da Elliott come "cinica e al servizio dei suoi interessi" in quanto "ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile". "Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo ...

Tim - al cda il piano di Genish per rispondere alle critiche di Elliott : MILANO - Telecom Italia , segui in Borsa , debole a Piazza Affari nel giorno del cda che discute dell'avanzata del fondo Elliott nel capitale e della sua richiesta di sostituire sei consiglieri, cui ...

Tim - il governo spiana la strada al fondo Elliott (contro VIvendi). Domani la gran rentrée di Franco Bernabè : Welcome Elliott. Il benvenuto al fondo di investimento in casa Telecom arriva dal governo italiano, che con due segnali chiarissimi spiana la strada all'avanzata degli americani, sempre più propensi a ribaltare la gestione e le strategie dei francesi di Vivendi, primi azionisti della società. Il tifo dell'esecutivo arriva nel giorno in cui il fondo ha deciso di mostrare i muscoli, comunicando alla Consob di essere arrivato a ...

Tim : fondo Elliott ha quota 5 - 74% : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Il fondo Elliott detiene il 5,74% di Tim con una posizione costruita tra azioni e derivati. Lo ha comunicato ufficialmente a Consob. Il 3,75% è in azioni e l'1,99% è un ...

Milan - il crac della holding di Li è solo l’ulTimo passo verso il passaggio al fondo Elliott : per i tifosi è una buona notizia : Il Diavolo nelle mani di Elliott. La chiacchierata cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi sembra indirizzarsi verso il finale che più o meno tutti avevano immaginato: Yonghong Li rischia di non essere un proprietario credibile, il suo patrimonio era inconsistente come dimostra il fallimento della sua holding. E a raccogliere la società rossonera sarà il fondo che si era fatto garante dell’operazione, attraverso un prestito milionario ...

Tim - Calenda : 'Piano di Elliott coincide con l'interesse pubblico' : 'È un progetto coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico'. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, interpellato sul progetto di Elliott per Tim, ...

Carlo Calenda benedice il progetto Elliott per Tim : "Coincide con interesse pubblico" : Il fondo Elliott arriva all'appuntamento del Cda di Tim di domani con una benedizione importante. "È un progetto coincidente conquello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico" ha detto il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, interpellato sul progetto di Elliott per Tim, che prevede scorporo e quotazione della rete. "Ma mi pare che anche Tim si fosse orientata in questo senso", ha aggiunto Calenda a margine della ...

Fallisce un'azienda di Yonghong Li - il Milan finisce in guai seri : Elliott prova a lanciare l'ulTimo salvagente : Il tribunale popolare di Shenzhen ha dichiarato fallita un'azienda di Yonghong Li, una situazione che potrebbe condizionare negativamente gli affari del Milan LaPresse/Reuters I guai di Yonghong Li ...

Elliott svela il suo peso in Tim ma Vivendi medita l'arrocco : Vivendi fa marcia indietro. Non su Telecom dove la situazione, dopo l'entrata a gamba tesa del fondo statunitense attivista Elliott, è ancora molto fluida, ma su una preda decisamente più piccola: ...

Telecom, da che parte sta il mercato? In attesa dell'assemblea del 24 aprile in cui l'hedge fund americano fondato da Paul Singer, forte di una partecipazione del 5% nel capitale della compagnia telefonica, tenterà il ribaltone nel consiglio di amministrazione chiedendo l'appoggio del restante 70% del parco soci per estromettere