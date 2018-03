TIANGONG 1 | STAZIONE SPAZIALE CINESE CADE SULL' ITALIA? Rischio pioggia di frammenti a

TIANGONG-1 - stazione spaziale cinese in caduta sull’Italia/ Possibili frammenti sul centro-sud : Tiangong-1, stazione spaziale cinese in caduta sull’Italia, Possibili frammenti sul centro-sud. La stazione spaziale è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe cadere sul Bel Paese(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:12:00 GMT)

TIANGONG-1 - come seguire la Stazione spaziale che sta per cadere sulla Terra : Tiangong-1 è in caduta libera verso la Terra ed entrerà in atmosfera fra il 30 marzo e il 6 aprile. Su Satview è possibile seguire i suoi spostamenti

TIANGONG-1 - come seguire la Stazione spaziale che sta per cadere sulla Terra : Tiangong-1 in caduta libera: secondo gli ultimi aggiornamenti la Stazione spaziale cinese sta precipitando verso la Terra. Il suo ingresso nell’atmosfera terrestre, per la precisione, è previsto fra il 30 marzo e il 6 aprile: nei giorni di Pasqua potrebbe anche capitare che qualche frammento della Stazione raggiunga la Terra. Italia compresa, dato che i piccolissimi detriti che rimarranno intatti nell’impatto e raggiungeranno il ...

TIANGONG-1 - la stazione spaziale cinese potrebbe cadere sulle nostre teste tra fine marzo e inizio aprile : (foto: ESA/Getty images) Tiangong-1, aggiornamento: secondo le ultime previsioni dell’agenzia Aerospace Corporation, la stazione spaziale cinese, da mesi in caduta libera verso la Terra, dovrebbe rientrare nell’atmosfera tra il 29 marzo e il 9 aprile 2018. L’Agenzia spaziale europea (Esa) conferma: pare dunque che il Palazzo celeste sia ormai prossimo alla fine della corsa. Una conclusione amara di una tanto breve quanto ...

La stazione spaziale cinese TIANGONG-1 cadrà presto sulla Terra : Si accorciano i tempi per il rientro incontrollato sulla Terra della prima stazione spaziale della Cina, Tiangong-1, da tempo fuori controllo e prossima, secondo gli esperti, a precipitare sul pianeta. L'astrofisico Jonathan McDowell ha...

La stazione spaziale cinese TIANGONG 1 verso la Terra : Lo hanno detto oggi a Roma Claudio Portelli ed Ettore Perozzi, del nuovo ufficio dell'Asi sulla consapevolezza dello spazio, rispondendo alle domande dei giornalisti in una diretta streaming ...

TIANGONG-1 - i frammenti della stazione cinese potrebbero cadere anche in Italia : (Foto: Lintao Zhang/Getty Images) È passato ormai un anno da quando il modulo della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è stato dichiarato fuori controllo. E, dato che secondo le ultime previsioni il suo rientro (del tutto incontrollato) in atmosfera avverrà in questi primi mesi del 2018, il lavoro da parte degli esperti di tutto il mondo scientifico si fa sempre più fervente: capire e individuare il punto di caduta della pioggia di detriti che ...

