Gli avvertimenti della Protezione civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : La Protezione civile ha diffuso una circolare secondo cui la caduta di Tiangong dovrebbe essere intorno a Pasqua e potrebbe avvenire in Italia

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano. Da quanto apprende l’AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi aerei nazionali segnalerebbe “il rischio potenziale” legato al rientro della stazione spaziale cinese, “stimato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’arco di tempo tra le 15:37 del 28 ...

Gli avvertimenti della Protezione civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : (Foto: Protezione civile) Ogni giorno che passa, l’attesa per il rientro Tiangong-1 sembra diventare sempre più snervante. Ora, infatti, anche la Protezione civile ha diffuso una circolare a tutti i ministeri e alle regioni in cui si apprende che il rientro in caduta libera del Palazzo celeste, la prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011, potrebbe interessare anche alcune zone ...

Tiangong 1 in caduta - "rischi per l'Italia" : Si avvicina sempre più verso la Terra la stazione spaziale cinese Tiangong 1 , in lenta e progressiva discesa verso il nostro pianeta. Il rientro del 'Palazzo Celeste' potrebbe interessare il nostro ...

La stazione orbitale cinese Tiangong-1 in caduta : potrebbe colpire l'Italia nel weekend di Pasqua : La stazione spaziale cinese Tiangong-1, ormai totalmente fuori controllo, potrebbe precipitare sull'Italia. L'allarme, confermato dalle agenzie spaziali e già comunicato a tutte le sedi della ...