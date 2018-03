The Voice | Al Bano ricorda commosso la figlia Ylenia | Io e Romina abbiamo inventato

Ascolti tv 22 marzo - dati Auditel/ Flop The Voice - bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora : Ascolti tv 22 marzo 2018: Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora. Le ultime notizie su percentuali share raccolte ieri dai programmi tv(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:07:00 GMT)

“L’avete vista?”. Ecco chi è Tekemaya. A The Voice of Italy ha stupito tutti per la sua voce e il suo incredibile look. Il suo vero nome è Francesco Bovino e la sua storia è bellissima : I fan del programma stavano aspettando l’inizio di The Voice of Italy il contest canoro di Rai 2 ogni anno riserva molte sorprese. In giuria Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano, il cui primo talento in squadra ha destato la curiosità dei telespettatori e dei social. Già, perché quest’anno gli autori hanno veramente voluto lasciare, giustamente, una grande libertà di espressione. Parrucca rosa super cotonata, vestitino ...

The Voice 2018 : i momenti da ricordare (e non) della prima puntata : Albano, The Voice I talenti non sono mancati: alcuni più evidenti di altri. Ma, al di là dell’aspetto canoro, la prima puntata di The Voice of Italy 2018 ha riservato al pubblico anche situazioni curiose o inaspettate (c’è pure stata una gag a dir poco imbarazzante) nel corso delle Blind Auditions tenute dai quattro coach/giudici. Ecco i momenti più significativi del primo appuntamento col talent di Rai2. 1 – L’arrivo di ...

Flop di ascolti per The Voice of Italy 2018 - peggior debutto di sempre per un progetto da archiviare : Delusione ascolti per The Voice of Italy 2018 non soddisfano le aspettative. C'era da aspettarselo, dal momento che la rete aveva deciso per la cancellazione del talent dal palinsesto, poi reinserito con una nuova formula che non è servita a risollevare il trend che ha fatto registrare un trend disastroso, con il peggior dato di debutto nella storia del programma di Rai2. Non sono serviti J-Ax e Francesco Renga a risollevare le sorti del ...

The Voice Of Italy 2018 - il talent continua cercare “il pianto facile”. La conduzione di Costantino? Sempre uguale. E gli ascolti sono deludenti : La nuova edizione, presentata come “innovativa”, di The Voice of Italy riparte con una nuova giuria, un nuovo conduttore e una nuova formula. Ma il talent non ha perso il brutto vizio di puntare l’attenzione più sulle storie strappalacrime che sul vero talento. Un quarto delle esibizioni della prima Blind Audition, i casting al buio, cercano il pianto facile. Come successo con la storia di Francesco Bovino: uomo fuori dal palco, drag queen ...

Fuori onda Costantino della Gherardesca/ The Voice of Italy 2018 - video : spara su Flavio Insinna e Panicucci? : Federica Panicucci e Flavio Insinna nel mirino di Costantino della Gherardesca nella prima puntata di The Voice of Italy 2018, gaffe o gag? Ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Ascolti tv - 22 marzo 2018 : The Voice parte col 10 - 3% di share - Don Matteo al 26% : Ascolti The Voice of Italy del 22 marzo 2018: la prima puntata vista da 2,4 milioni di spettatori Et voilà, ecco gli Ascolti TV di giovedì 22 marzo 2018. Ieri sera il debutto di The Voice of Italy 2018 (con Costantino Della Gherardesca al debutto come conduttore, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nuovi […] L'articolo Ascolti tv, 22 marzo 2018: The Voice parte col 10,3% di share, Don Matteo al 26% proviene da Gossip e Tv.

Kimberly Madriaga a The Voice - una “boccata d’aria fresca” per J-Ax : video Look at me now : Kimberly Madriaga a The Voice si presenta con il brano Look at me now di Chris Brown e conquista i giudici. Per Cristina Scabbia, Kimberly Madriaga a The Voice è particolarmente sexy. Regala un'esibizione che sorprende parola dopo parola ed unisce il suo graffiato ad un ritmo sempre più incalzante. Per i giudici di The Voice of Italy 2018 è Sì ma l'ultima parola spetta alla concorrente: deve scegliere, a fatica, un team con il quale ...

The Voice - i primi nomi dei cantanti nelle squadre dei quattro coach : La prima delle 4 puntate di The Voice dedicate alle famose "blind audition" si è conclusa con i primi nomi dei cantanti che comporranno le squadre dei coach J-Ax, Al Bano, Francesco Renga...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy vs Tiramisù | Auditel 22 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, 22 marzo 2018. Scommettiamo che le offerte televisive del prime-time di ieri sul dtt vi hanno, in un modo o nell’altro, soddisfatto? Secondo me, la maggior parte dei telespettatori da casa si è divisa tra Rai 1 (Don Matteo) e Canale 5 (commedia ‘Tiramisù‘). C’era anche particolare attesa di guardare gli Ascolti del talent show musicale “The Voice of Italy” partito ieri sera su Rai 2. Ecco ...

«The Voice 2018» : meno male che Al Bano c’è : Un kit di rianimazione contro l’infarto, e la gara (tra giudici) si è già conclusa al minuto uno. Al Bano, all’esordio come coach a The Voice of Italy, ha vinto a mani basse. Anche se di talenti ne ha convinti due, forse tre. Gli slogan tesi a rimpinguare la propria squadra non hanno accalappiato gli aspirati cantanti. Ma il pubblico, quello sì che l’ha portato dalla sua. https://twitter.com/THEVoice_ITALY/status/976919814831820800 «Con Al ...

Al Bano/ Il ricordo della figlia Ylenia commuove il web (The Voice of Italy 2018) : Durante la prima puntata di The Voice of Italy 2018, Al Bano Carrisi ha ricordato la figlia Ylenia, scomparsa nel 1994. Le parole del cantante hanno commosso dal web.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:11:00 GMT)