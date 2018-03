The Rain | l' apocalisse arriva dal cielo | e dalla Scandinavia

The Rain : il trailer della prima serie danese di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della sua serie The Rain , una produzione danese in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 4 maggio. Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I sopravvissuti ...

Patrick Dempsey e Milo Ventimiglia insieme per il film The Art of Racing in The Rain (foto) : Patrick Dempsey e Milo Ventimiglia sono coinvolti in un importante progetto comune per il grande schermo e si stanno preparando al meglio per il loro nuovo impegno. Volti celebri della tv, il divo di This is Us e l'ex McDreamy di Grey's Anatomy sono stati ospiti di IMSA e Porsche sul circuito di Sebring sabato scorso, come testimoniano le tante foto apparse sui loro canali social. Una visita non casuale, visto che Milo Ventimiglia ha ...

Calabria dietro le quinte : nasce il progetto "New Theatre training" : ... regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d'impresa culturale , un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei giovani, spettacoli ...

The Strain 5 ci sarà? Anticipazioni sul finale della quarta stagione in onda il 9 marzo su Fox : finale della quarta stagione per la serie horror firmata da Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, in onda stasera, 9 marzo, su Fox, e gli spettatori italiani sperano di vedere un seguito alla storia: The Strain 5 ci sarà? Il quarto capitolo dello show in onda su FX è stato dedicato alla battaglia epica tra gli umani e i vampiri (Strigoi), al cui comando vi è il Padrone, che ha stabilito un regime totalitario. Abbiamo lasciato i nostri ...

Sorry Mom! è lieta di annunciare la pubblicazione del nuovo singolo 'The Brain Washing Machine' dei The Brain Washing Machine : George Orwell nel suo libro "1984", ha immaginato una società totalitaria guidata e gestita dal Grande Fratello, paragonabile ad una stretta cerchia di persone che controlla e gestisce il mondo intero grazie ai mezzi di comunicazione e all'influenza che questi hanno sul pensiero e sulla vita stessa delle persone comuni. Forse Orwell ha analizzato la propaganda nazionalsocialista e ne ...

Ex On The Beach Body SOS : i personal trainer ti spiegano cosa sbagli quando ti alleni : Vicky Pattison e il team di personal trainer di Ex On The Beach: Body SOS ti aspettano ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ph: MTV UK

Trailer di The Rain su Netflix - la serie danese post-apocalittica tra The 100 e The Walking Dead : Nelle ultime ore è stato rilasciato il Trailer di The Rain su Netflix, una nuova serie originale nata sulla scia della tedesca Dark. Le premesse per questo show post-apocalittico sono buone, ma al momento dovremmo aspettare un po' prima di vederla. Secondo quanto riporta il Trailer e il sito Netflix, la prima stagione di The Rain arriverà solo in primavera per accompagnarci poi durante l'estate attraverso un binge watching compulsivo. Dalle ...

The Rain : il teaser della serie thriller danese in arrivo su Netflix : Nella loro lotta per la sopravvivenza, essi scoprono che anche in un mondo post-apocalittico esistono ancora amore, gelosia, l'avanzare dell'età e molti dei problemi che pensavano di aver lasciato ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : ancora davanti Kaisa Makarainen - ma DoroThea Wierer sale a -55 punti dalla finlandese : Grande assembramento in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon per quanto riguarda le donne. Se tra gli uomini da inizio anno vediamo un dominio di due soli atleti (Martin Fourcade e Johannes Boe) tra le donne comanda la finlandese Kaisa Makarainen che sale a quota 544 punti, mentre al secondo posto, distante 21 punti, c’è la slovacca Anastasiya Kuzmina. Al terzo posto, in rimonta, troviamo la nostra Dorothea Wierer a ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen resiste al comando - DoroThea Wierer recupera qualche punto : Con la sprint femminile, si è aperto il fine settimana di Anterselva valido per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff, che ha preceduto Laura Dahlmeier e Anais Bescond. Settimo posto per Dorothea Wierer, che ha difeso il terzo posto in classifica generale andando anche a rosicchiare qualcosa a Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina, rispettivamente in prima e seconda posizione. Da qui alla ...