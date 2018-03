umbriadomani

: Terremoto, il messaggio dei sindaci al Parlamento: 'Semplificare la ricostruzione' - UmbriaDomani : Terremoto, il messaggio dei sindaci al Parlamento: 'Semplificare la ricostruzione' - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #BuongiornoRegione: Da anni porta aiuti, solidarietà amicizia in paesi lontani con i suoi raid ciclistici. Marco Banche… - TgrRaiToscana : #BuongiornoRegione: Da anni porta aiuti, solidarietà amicizia in paesi lontani con i suoi raid ciclistici. Marco B… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Tutti, inoltre, chiedono 'misure concrete' per far ripartire l'economia dei territori, aiuti 'per quelle aziende che dopo il sisma si sono di fatto paralizzate'. Sul fronte istituzionale si registra ...