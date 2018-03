Telescopi spaziali e terrestri | se ne parla il 29 marzo a Frascati con l’astronomo Marco

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018)ci forniscono informazioni molto dettagliate e preziose su tanti piccoli oggetti del Sistema Solare, quali asteroidi, comete e meteore. Come è possibile studiare corpi così piccoli e lontani? E perché, nonostante le loro dimensioni ridotte, sono così importanti? A rispondere saràMicheli dell’Agenzia Spaziale Europea – Centro per l’osservazione della Terra (ESA-ESRIN), in occasione della conferenza “Osservare il Sistema Solare, dalla Terra e dallo spazio: come conosciamo ciò che ci circonda” in programma alle Scuderie Aldobrandini digiovedì 29. La conferenza si colloca nell’ambito della manifestazione “Incontri di scienza 2018 – Prospettiva cosmica”, che anticipa e lancia la Notte Europea dei Ricercatori 2018. La prestigiosa iniziativa di divulgazione scientifica, in programma adal 21al 21 aprile, è ...