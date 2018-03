Telegram si aggiorna alla versione 4.8.5 e raggiunge i 200 milioni di utenti mensili : Telegram, che festeggia l'importante traguardo dei 200 milioni di utenti mensili, si aggiorna alla versione 4.8.5 con una nuova serie di suggerimenti sugli adesivi e con la possibilità di inviare una serie di immagini rapidamente. L'articolo Telegram si aggiorna alla versione 4.8.5 e raggiunge i 200 milioni di utenti mensili proviene da TuttoAndroid.

Telegram Messenger si aggiorna per Windows 10 Mobile - ecco le novità : L’applicazione Telegram Messenger per Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile si è aggiornata questa mattina alla versione 3.0 introducendo alcune novità. Changelog Ricerca degli sticker nella barra di ricerca Nuova voce Connessi con Telegram nella privacy per vedere gli accessi web Visualizzazione del testo formattato nelle didascalie Suggerimenti per le menzioni con @ nelle didascalie Migliorato supporto VPN Miglioramenti nel download e ...

Telegram si aggiorna alla versione 4.8 : ecco gli streaming video e il login per siti web : Con la nuova versione 4.8 di Telegram invece la situazione cambia visto che è possibile sfruttare lo streaming per i nuovi video e dunque non si avrà la necessità di attendere la fine del download ma ...

Telegram si aggiorna con streaming video e widget per il login : Grazie allo streaming è quindi possibile visualizzare un filmato immediatamente come avviene ad esempio su YouTube. Telegram ha anche pensato a una soluzione per consentire di risparmiare la batteria.

Telegram 4.8 - quali sono le novità dell'ultimo aggiornamento? : Leggi anche WhatsApp, buoni sconto Conad da 500'? Certo, come no! Nello specifico, abbiamo: Streaming per i video . Inizia a guardare ogni nuovo video caricato istantaneamente senza dover aspettare ...

Telegram si aggiorna con poche ma interessanti novità : Le ultime novità di Telegram Tra le novità troviamo: Introduzione dello Streaming per i video, da oggi è possibile infatti guardare i nuovi video senza aspettare di scaricarli completamente ...

Problemi per Telegram? Via da iTunes e aggiornamento impossibile oggi 1 febbraio : Ci sono forse Problemi per Telegram, almeno nella sua versione su App Store e dunque su iPhone e iPad oggi 1 febbraio? Sembra quasi impossibile ma invito i nostri lettori a verificare la presenza della loro applicazione di messaggistica preferita su iTunes e con grande stupore noteranno che questa non compare. Nessuna ricerca restituisce il tool acerrimo rivale di WhatsApp, per quanti tentativi si facciano. Che cosa sta succedendo? A ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata in queste ore su Windows Phone e Windows 10 Mobile con alcune novità che potrebbero interessarvi. La nuova versione, numerata 2.9.0.0, è accompagnata dal seguente changelog: Scorri a sinistra su qualsiasi messaggio. Migliorata la visualizzazione dei media. Aggiunto il supporto per gli album nelle chat segrete. Aggiunto il pieno supporto per MTProto 2.0. Link al ...

Con l’ultimo aggiornamento Telegram Desktop guarda gli smartphone sempre più da vicino : Nonostante le grane per Telegram arrivino costantemente e da ogni parte del mondo - le ultime riguardano i blocchi imposti dai governi di Iran e Afghanistan - il team che ne sovrintende lo sviluppo continua imperterrito la propria missione L'articolo Con l’ultimo aggiornamento Telegram Desktop guarda gli smartphone sempre più da vicino è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 introducendo le foto raggruppate : Il programma .exe di Telegram pubblicato sul Microsoft Store tramite Centennial si è aggiornato alcune ore fa per tutti i PC Windows 10. La nuova versione, numerata 1.2.6, porta con sè, oltre ai fix di bug, una sola novità: le foto raggruppate. Changelog foto raggruppate: Raggruppa i media all’interno di un album quando condividi più foto e video. Scegli l’ordine esatto dei media che invii. Link al download Telegram Desktop (Free, Windows ...

Telegram 4.7 - cosa include l'ultimo aggiornamento del 2017? Tutti i dettagli Video : Tra tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea, #Telegram è quella che possiede alcune funzionalita' particolari, funzionalita' che ancora oggi non si vedono nemmeno su applicazioni concorrenti più famose, come Whatsapp. Un esempio consiste nella chat 'ad autodistruzione' dove, dopo un determinato periodo di tempo dall'invio, un messaggio viene automaticamente eliminato. Nonostante questa ed altre funzionalita', Telegram ha sempre ...

Telegram - il nuovo aggiornamento porta novità su iOs ed Android : ecco quali Video : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più chiacchierati è sicuramente #Whatsapp, in continua evoluzione sopratutto con il lancio di funzionalita' innovative in grado di renderlo più prestazionale ed utile agli utenti. Ma di recente sta acquisendo sempre più rilevanza un altro sistema di messaggistica istantanea, da sempre più apprezzato sopratutto per quanto riguarda l'aspetto privacy: parliamo di Telegram che, insieme a Whatsapp e ...