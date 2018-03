Telegram Desktop si aggiorna su Windows 10 con miglioramenti per gli sticker

surface-phone

: RT @Toolperstartup: Dal canale Telegram - BMannelli : RT @Toolperstartup: Dal canale Telegram - Toolperstartup : Dal canale Telegram - WindowsBlogIta : #TelegramDesktop per #Windows si aggiorna alla versione 1.2.14.0 -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il programma WIN32 ufficiale diconvertito in UWP e pubblicato sul Microsoft Store ha ricevuto in queste ore un nuovomento per tutti i PC e tablet con a bordo10. La versione è numerata 1.2.14. Changelog Scopri nuovi. Inserisci un’emoji per visualizzare i suggerimenti dai set dipopolari. I suggerimenti provenienti dai tuoi set disaranno mostrati per primi. Cerca gli. Clicca sulla nuova icona di ricerca per accedere ai tuoi set dio trovarne di nuovi. Risposta rapida. Fai un doppio clic di fianco ad un messaggio per rispondere. Link al download(Free,Store) →