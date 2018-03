TELECOM | VIVENDI FA DECADERE IL CDA Elliott critica la mossa difensiva di Tim | si vota

TELECOM - decade il cda La mossa di Vivendi per difendersi da Elliott : Maddalena Camera Tutti a casa, tutto da rifare. Ieri Vivendi, socio di maggioranza di Telecom con il 23,9%, ha fatto decadere tutto il cda della società che di fatto controlla, convocando l'assemblea ...

TELECOM Italia - Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione e risponde all’attacco del fondo Elliott : Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione di Telecom Italia (Tim). Il gruppo francese risponde così all’attacco del fondo Elliott con una mossa che consente di guadagnare tempo in un momento di transizione per la politica Italiana. Dal cda dell’ex monopolista, che ha affidato le deleghe su Sparkle a Franco Bernabè, si sono infatti dimessi in blocco tutti i consiglieri di cui il fondo Elliott aveva chiesto la revoca più ...

Le prossime mosse di Elliott per "sfrattare" Vivendi da TELECOM : Comincia la caccia alle deleghe di voto in vista dell'assemblea Tim in agenda il 24 aprile, dove si fronteggeranno il primo socio Vivendi , 23,9%, e lo 'sfidante' Elliott. La partita è aperta: all'...

TIM - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI TELECOM”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)

TELECOM alla svolta digitale : il piano 2020 dei francesi di Vivendi : Tim Con oltre 12 miliardi di euro di investimenti la Telecom a trazione francese Vivendi vara il piano di trasformazione digitale al 2020. L’ex monopolista di Stato punta ad aumentare i clienti allacciati con banda ultralarga in Italia, da 1,8 milioni di linee a 5 milioni, a offrire i primi servizi in 5G entro due anni, sviluppare il mercato dei contenuti via internet e assicurare il presidio sul mercato brasiliano con Tim Brasil, nel segmento ...

TELECOM alla svolta digitale : il piano 2020 dei francesi di Vivendi : Telecom presenta il piano industriale del prossimo trienno. Focus su fibra ottica, 5G e investimenti in Brasile. La difesa da Iliad e dal fondo Elliot

TELECOM alla svolta digitale : il piano 2020 dei francesi di Vivendi : Tim Con oltre 12 miliardi di euro di investimenti la Telecom a trazione francese Vivendi vara il piano di trasformazione digitale al 2020. L’ex monopolista di Stato punta ad aumentare i clienti allacciati con banda ultralarga in Italia, da 1,8 milioni di linee a 5 milioni, a offrire i primi servizi in 5G entro due anni, sviluppare il mercato dei contenuti via internet e assicurare il presidio sul mercato brasiliano con Tim Brasil, nel segmento ...

TELECOM - Elliott al 5% contro Vivendi : Non c'è pace per Telecom. Ieri, nel giorno del cda sui conti e sullo scorporo della rete, è circolata la notizia che il fondo Elliott di Paul Singer sta cercando di accumulare una partecipazione ...

Vivendi - a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in TELECOM Italia : È ancora quanto mai provvidenziale per le aziende della famiglia Berlusconi l’intervento a gamba tesa della Elliott management del miliardario Paul Singer. Il fondo statunitense, che in passato ha prestato oltre 300 milioni agli acquirenti cinesi del Milan togliendo le castagne dal fuoco alla Fininvest, è entrato nel capitale di Telecom Italia proprio nelle ore del crepuscolo politico berlusconiano. E ha immediatamente contestato la ...

Non solo Milan - Elliott investe in TELECOM : non piace la gestione Vivendi : L'hedge fund londinese ha acquistato quote di Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. L'articolo Non solo Milan, Elliott investe in Telecom: non piace la gestione Vivendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E' guerra nel capitale di TELECOM Le mire del fondo Usa Elliott Assist a Silvio in funzione anti-Vivendi : Secondo voci di mercato l’hedge fund Elliott Management, che fa capo all’investitore attivista Paul Singer, avrebbe rastrellato già un 6% di capitale di Telecom Italia e si preparerebbe a chiedere l’ingresso di suoi rappresentanti nel Cda, per poi suggerire una svolta nella gestione dell’ex monopolista telefonico italiano a Vivendi. Per Bolloré può essere un campanello d’allarme, visto che Singer ha buoni rapporti con Berlusconi, essendo già ...

TELECOM - Elliott entra in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...

TELECOM - Elliott in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...

TELECOM - Elliott in campo contro Vivendi : Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . Secondo l'agenzia Bloomberg , la Elliott management del finanziere Paul Singer sta rastrellando azioni di Telecom, con l'...