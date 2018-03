Telecom Tim | Elliott preferita a Vivendi da Asati in vista dell' assembla del 4 maggio

Telecom - VIVENDI FA DECADERE IL CDA/ Elliott critica la mossa difensiva di Tim : si vota il 4 maggio : TELECOM Italia, continua lo scontro tra Elliott e VIVENDI su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Fissata per il 4 maggio l'Assemblea degli azionisti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:21:00 GMT)

TIM - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI Telecom”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Telecom nomina Siragusa responsabile di TIM Infrastructures : Teleborsa, - TIM comunica di aver nominato Stefano Siragusa quale nuovo Chief Officer di TIM Infrastructures . Stefano Siragusa, che entra a far parte del gruppo con decorrenza immediata, non risulta ...

Diritti Tv - le intenzioni di Telecom Italia : gli ultimi importanti aggiornamenti : Diritti TV – Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A ma un argomento sempre di grande interesse è quello relativo ai Diritti tv. Secondo le ultime indiscrezioni Telecom Italia non presenterà alcuna offerta per i Diritti tv del calcio ma valuterà partnership con altre società. “Sui Diritti sportivi del calcio non faremo offerte, ma valuteremo la partnership con altri”, le dichiarazioni di Amos Ganish come riportato ...

Telecom Italia - dividendo solo alle azioni risparmio. Conviene comprare TIM su Borsa Italiana oggi? : ... è necessario tenere in considerazione due element i: la scelta di riconoscere un dividendo solo ai possessori di azioni di risparmio TIM era attesa ed è in linea con la politica dei dividendi della ...

Sciopero oggi 21 febbraio 2018/ Telecom - Engie e infermieri : orari e modalità (ultime notizie) : Sciopero oggi 21 febbraio 2018: Telecom, Engie e infermieri. Le ultime notizie: orari e modalità. Le informazioni sulle agitazioni proclamate dai sindacati(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Rete Telecom - ora è la stessa Tim a preparare la separazione del gestore da infrastruttura. Decisione dopo il voto : Torna d’attualità la separazione della Rete telefonica dal gestore Tim con la creazione di una società ad hoc controllata dall’ex monopolista. A proporla è stata la stessa telecom in un incontro al ministero dello Sviluppo economico con un progetto che piace al ministro Carlo Calenda. Ma la partita non è affatto in discesa e rischia di essere condizionata dal risultato delle prossime elezioni. Non a caso il piano verrà presentato al ...

Sciopero oggi 26 gennaio 2018/ Giudici di pace - Poste - Telecom e Ataf : Firenze - autobus fermi (ultime notizie) : Sciopero oggi 26 gennaio 2018: le ultime notizie. Giudici di pace, Poste, Telecom: info e modalità. Si ferma anche Ataf: a Firenze autobus fermi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Telecomunicazioni - Tim attacca il governo a un mese dalle elezioni : ricorso a Mattarella contro il golden power : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro il golden power, i poteri speciali nelle mani del governo per tutelare asset di interesse nazionale. Di fatto l’azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per il governo di Paolo Gentiloni. E lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l’opinione pubblica è concentrata su argomenti che ...

SCIOPERO OGGI 23 GENNAIO 2018/ Poste - Telecom e magistrati : i motivi dell'agitazione (ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 23 GENNAIO 2018: i dipendenti di Poste Italiane lamentano il mancato rispetto della regola dell'intervallo. Si mobilitano anche i lavora

Sciopero oggi 22 gennaio 2018/ Poste - Telecom e magistrati : chi aderisce alle mobilitazioni (ultime notizie) : Sciopero oggi 22 gennaio 2018 nel campo delle comunicazioni, Telecomunicazioni, trasporto merci e magistrati. Le ultime notizie sulla mobilitazione proclamata dai sindacati.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:39:00 GMT)