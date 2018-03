Tecnologia | i computer del futuro realizzati atomo per atomo con materiali bidimensionali

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Fabbricare dispositivi elettronici sempre più piccoli, come i transistor, definendoe struttureper, è possibile grazie a metodi di ingegneria quantistica. Lo dimostra una ricerca pubblicata su Nature Nanotechnology e condotta dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, l’Università di Texas a Dallas e dall’IIT-Istituto Italiano didi Genova, coinvolti nel progetto europeo Graphene Flagship. La ricerca apre prospettive suldelle tecnologie digitali che potranno essere disegnatepertramite superin una fabbrica digitale. Da più di mezzo secolo, l’aumento della potenza deiè legato alla miniaturizzazione dei transistor, i dispositivi elementari presenti in ogni circuito elettronico. La miniaturizzazione ha consentito di inserire un numero maggiore di transistor, più veloci ed efficienti, in ...