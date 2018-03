Taxi | arriva lo sciopero | «Critiche ingiuste | vogliamo un confronto»

Prima riunione M5s - deputati e senatori arrivano tutti a bordo di Taxi : 'Chiamatemi onorevole' : In poche ore, nel mondo pentastellato, non ci sono più i mezzi pubblici, le passeggiate tra i "cittadini" e dal vocabolario sembra essere sparita anche la parola "portavoce", come si facevano ...

Prima riunione M5s - deputati e senatori arrivano tutti a bordo di Taxi : "Chiamatemi onorevole" : L'assemblea dei nuovi eletti M5s inizia con un corteo di taxi. tutti i deputati e i senatori arrivano davanti l'hotel Parco dei principi a bordo delle auto bianche e naturalmente si fanno dare la ricevuta per il rimborso. Le macchine sono talmente tante che intasano il lussuoso ingresso dell'albergone nel cuore dei Parioli di Roma. Una neo deputata, tailleur e tacchi a spillo, scende dall'auto: "Come mi chiamo? Chiamatemi onorevole". In poche ...

Arrivano i primi Taxi senza autista (ma ce n'è uno di guardia) : Fra meno di due settimane sulle strade di Yokohama, la seconda città più grande del Giappone, prenderà servizio un taxi senza autista, primo test di un futuro servizio di trasporti basato su auto a guida autonoma e intelligenza artificiale. Il 5 marzo la casa automobilistica giapponese Nissan inizierà a testare un nuovo servizio di trasporto senza conducente, basato sulla tecnologia messa a punto dall’azienda ...

Smart Ride - con Citymapper a Londra arriva il servizio ibrido fra Taxi - bus e metro : Un po’ bus, un po’ metro, un po’ taxi. Citymapper, app per Smartphone e affini che consente di pianificare i propri spostamenti sui mezzi pubblici di 39 città nel mondo, presenta a Londra il suo nuovo servizio Smart Ride: una squadra di pulmini in grado di trasportare al massimo otto persone, prenotabili come un taxi, autorizzati a percorrere corsie preferenziali e con fermate simili a quelle di un bus. Il tutto, però, senza orari stabiliti a ...

Uber : non solo Taxi volanti - arrivano le biciclette elettriche. Ecco perché : La California fa da apripista a un progetto che punta a rendere più efficienti i trasporti con autista