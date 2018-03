TASER | SPERIMENTAZIONE PISTOLE ELETTRICHE IN ITALIA Ecco cosa provoca sul corpo umano

#TASER : al via la sperimentazione in sei città per la pistola elettrica. Ma è poi così innocua? : Per ora a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia sarà avviata la sperimentazione delle pistole elettriche Taser a cui seguirà poi l’utilizzo in tutta Italia. La nuova arma verrà utilizzata sia dalla Polizia che dai Carabinieri dopo la circolare firmata dal capo della direzione anticrimine è partita il 20 marzo. Conosciamo già questo nome perché è il marchio più famoso di pistole che usano l’elettroshock, e che è poi ...

