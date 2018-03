Taser | pistole elettriche per la polizia italiana Via libera anche per i carabinieri

Pistole elettriche 'Taser' per i crimini in strada : polizia e carabinieri come le guardie negli Stati Uniti L'anteprima sul Messaggero ... : Entra in azione il 'taser', la pistola che blocca i muscoli grazie alle scariche elettriche. Dopo un percorso più che travagliato, il ministero dell'Interno ha deciso di avviare la sperimentazione , ...