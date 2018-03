Taser | parte sperimentazione pistole elettriche Accordo tra sindacati e polizia | si

In sei città parte la sperimentazione del Taser - l'arma che blocca con una scossa : Saranno sei le città che inizieranno la sperimentazione del taser , la pistola elettrica che immobilizza con una scossa e permette alle forze dell'ordine di evitare la colluttazione con la persona ...

Presidenze - si riparte da zero. STasera riunione dei capigruppo di tutti i partiti : Si riparte da zero. Dopo un’iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta un’intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni, centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno più alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. A...

Programmi TV di sTasera - domenica 18 marzo 2018. Su Rai 3 la seconda parte di Storie Maledette sul caso Scazzi : Franca Leosini Rai1, ore 20.35: Che tempo che fa Gli ospiti di stasera saranno: Laura Pausini, di cui è appena uscito il nuovo album di inediti Fatti Sentire. L’ex Ct della Nazionale Giovanni Trapattoni, l’attore Antonio Albanese, protagonista del nuovo film Contromano, e Paolo Nespoli, astronauta ESA protagonista di VITA, la terza missione di lunga durata dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa ...

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 - film sTasera in tv 13 marzo : trama - curiosità - streaming : Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 è il film stasera in tv martedì 13 marzo in onda in seconda serata su Italia 1. Questo ottavo film della saga è la seconda parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo ultimo romanzo di J. K. Rowling e vede la sfida finale fra Harry e Voldemort. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Harry Potter e i Doni ...

Harry Potter e i Doni Della Morte Parte I - film sTasera in tv : curiosità - streaming : Uno dei film stasera in tv, 6 marzo 2018, è Harry Potter E I Doni Della Morte: Parte I proposto in prima serata da Italia 1 alle ore 21:25. Si tratta del settimo e penultimo film Della saga, diretto da David Yates e interpretato da Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Emma Watson, Alan Rickman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Harry Potter e i Doni Della Morte ...

Nina Zilli/ Video - "Senza appartenere" : un Festival sotto le aspettative - e sTasera... (Sanremo 2018) : Nina Zilli con la canzone ''Senza appartenere'' riuscirà a invertire una rotta a Sanremo che fino a questo momento al Festival per lei è stata negativa? Grande attesa per la finalissima. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Festival di Sanremo STasera si parte 20 i 'big' in gara : Inizia oggi il Festival di Sanremo. Dovrà «omaggiare la bellezza che tanti ci hanno lasciato nella musica», ha detto Baglioni. Stasera il direttore artistico duetterà con Morandi. Attesa anche per ...

Serie A - sTasera Sampdoria-Roma. Dzeko parte titolare? : La Serie A si rimette in pari. All'Olimpico si sta svolgendo Lazio-Udinese, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sampdoria-Roma. La Lazio, che ha 43 punti come l'Inter, può staccare i nerazzurri e ...

Isola dei famosi 2018 - sTasera prima puntata : parte l'avventura con Alessia Marcuzzi : La prima puntata dell' Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, c'è ...

Hunger Games Il Canto Della Rivolta parte 1 - film sTasera in tv su Italia 1 : trama curiosità : Hunger Games Il Canto Della Rivolta parte 1 è il film stasera in tv domenica 21 gennaio 2018 in prima serata su Italia 1. Il film è il terzo capitolo Della saga Hunger Games ed è diretto da Francis Lawrence. Il ricco cast comprende Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete aggredito a Secondigliano : sTasera la seconda parte del servizio : Questa sera, martedì 16 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In onda la seconda parte del servizio di Luca Abete.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:16:00 GMT)