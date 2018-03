Taser | al via la sperimentazione in sei città per la pistola elettrica Ma è poi così

laragnatelanews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Per ora a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia sarà avviata ladelle pistole elettriche Taser a cui seguirà poi l’utilizzo in tutta Italia. La nuova arma verrà utilizzata sia dalla Polizia che dai Carabinieri dopo la circolare firmata dal capo della direzione anticrimine è partita il 20 marzo. Conosciamo già questo nome perché è il marchio più famoso di pistole che usano l’elettroshock, e che è poi diventato il modo comune per indicare questo tipo di arma. Il taser non è un’arma letale come le classiche pistole utilizzate fino ad oggi. Una volta azionata rilascia una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente per poter paralizzare i movimenti facendo contrarre i muscoli di chi viene colpito. Ma non tutti sono concordi nell’utilizzo di questa arma che a primo sguardo sembra un sistema meno violento rispetto alle altre ...