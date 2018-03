“Tanto dolore…” Alessandra Amoroso distrutta | disperata Ora racconta tutti i suoi drammi

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) L’inizio del 2018 non è stato proprio il massimo per. A confessarlo è stata proprio la cantante in un’intervista rilasciata a Verissimo, dove ha spiegato cosa le sta succedendo: “Mia nonna – ha infatti detto la cantante salentina, durante le registrazioni della puntata in onda sabato 24 marzo 2018 – a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello”. La vincitrice di Amici 2009 di è lasciata andare così negli studi di Cologno Monzese, in un inedito faccia a faccia con la conduttrice Silvia Toffanin. Parole che sono arrivate in occasione dei festeggiamenti per i primi dieci anni di carriera nel mondo della musica. “Adesso – ha aggiunto la– sto iniziando a godermi quello che faccio”.ha poi aggiunto di non volere ...