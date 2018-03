Tante luci e qualche ombra nella condivisione di informazioni nei servizi Google

LUCIO DALLA / L'intervista a Ron : "Era una persona imporTante perché era imporTante dentro" (Techetechetè) : A 75 anni DALLA sua nascita, Rai 1 ricorda LUCIO DALLA con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro LUCIO, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Benevento - atteggiamento da grande : ‘luci’ a San Siro nonosTante la sconfitta : Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Benevento, tre punti per la squadra di Luciano Spalletti che però ha giocato una partita disastrosa, i nerazzurri hanno raccolto il massimo, vittoria che può essere considerata bugiarda. Luci a San Siro ma questa volta per la squadra di De Zerbi che ha un atteggiamento da grande squadra, tiene bene il campo e per lunghi tratti della ...

“Sto per morire - lo sento”. Una visione orribile - un presagio tremendo : lui - 33 anni - ha una visione funesta e inizia a temere per la sua vita. Quello che succede di lì a poco è ancora più inquieTante : una storia allucinante : Una fine terribile, un dramma arrivato all’improvviso e che ha spazzato via la sua vita e quella di altre persone che si trovavano con lui al momento del disastro. Ma che il diretto interessato aveva in qualche modo anticipato, spiegando nei giorni precedenti di essere sicuro che la sua esistenza stesse ormai per giungere al termine. A raccontare la storia di quest’uomo di origini russe, Ilya Stavsky di 33 anni, è il Daily Mail. Si ...

LUCIANO SPALLETTI - INTER/ Il retroscena su Kolarov e le parole su Dalbert : "Ha Tante qualità" : LUCIANO SPALLETTI e INTER Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:28:00 GMT)