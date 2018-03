Svizzera | sul Pilatus con la cremagliera più ripida del mondo

La sanità Svizzera dichiara guerra alla pubblicità sul tabacco : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

In Svizzera sul nuovo treno che attraversa paesaggi bucolici : Il lago di Brienz giace fra le Alpi dell'Emmental e dell'Oberland Bernese e conquista i visitatori con il suo colore turchese unico al mondo. Il treno percorre le sue ripide rive nella tratta che va ...

La prima conduzione di Alberto Angela. Nel 1991 l'esordio sulla tv Svizzera (VIDEO) : Un po’ ingessato, soprattutto nell’abbigliamento dominato da una mega cravatta tipica della moda anni novanta, ma non troppo lontano dall’Alberto Angela dei nostri giorni. La Rsi rispolvera il video della primissima apparizione da presentatore del divulgatore scientifico, vera e propria rivelazione delle ultime stagioni televisive.Campione d’ascolti con Meraviglie, Angela esordì come conduttore nel 1991 sulla televisione svizzera con Albatros, ...

Da lunedì Svizzera presiede Conferenza sul disarmo :

Risultati elezioni 2018 - i tweet su Mattarella : “Chiede asilo politico in Svizzera. Ed è al terzo Moscow Mule” : “Mattarella ha appena finito la terza bottiglia di Jack Daniel’s”, anzi no: “è al terzo Moscow Mule”. I Risultati usciti dalle urne restituiscono un quadro senza una maggioranza in grado di governare il Paese. Toccherà al presidente della Repubblica gestire questa fase politica, a partire dall’affidamento dell’incarico esplorativo. Un passo complicato che spinge molti utenti sui social a solidarizzare ...

Svizzera alle urne : domenica referendum sul canone tv : domenica anche i cittadini svizzeri sono chiamati alle urne, ma per un referendum: dovranno infatti pronunciarsi sull'iniziativa "No Billag", che vuole abolire il canone radiotelevisivo e quindi il ...

La Svizzera stringe le maglie sulle Ico. «Rischi di riciclaggio» : Prima a livello mondiale la Finma vara la «Guida pratica per le richieste di Ico». Le regole, applicate caso per caso, mirano a prevenire rischi di riciclaggio (nelle Ico «i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati», scrive la Finma) e a tutelare gli investitori con prospetti per le Ico da investimento...

Valanghe sulle Alpi : 3 morti in Francia - feriti in Svizzera e Alto Adige : Domenica nera sulle Alpi, con quattro diverse Valanghe: l’incidente più grave in Alta Savoia, dove padre e figlia di 11 anni e un 29enne sono morti investiti dalla neve

Allarme valanghe sulle Alpi : quattro morti tra cui bimba di 11 anni - due feriti da slavina in Svizzera : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Valanghe - padre e figlia travolti sulle Alpi francesi. Mentre è scampato pericolo per 30 in Svizzera e Alto Adige : Un uomo di 43 anni e la figlia di 11 hanno perso la vita sulle Alpi francesi, dopo che una valanga li ha travolti. I due stavano sciando nella zona del ghiacciaio di Pisaillas, in Francia, nella valle d’Isère, che era stato chiuso per il rischio Valanghe. Le due vittime sono state trovate nel primo pomeriggio in una conca 2.930 metri. I pubblici ministeri della vicina Albertville hanno aperto una inchiesta. scampato pericolo, invece, in Alto ...

Allarme valanghe sulle Alpi : tre morti tra cui bimba di 11 anni - due feriti da slavina in Svizzera : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - l'Italia s'impone sulla Svizzera : domani gli Stati Uniti : Alle Olimpiadi Invernali 2018 il team azzurro del Curling strappa una vittoria fondamentale alla Svizzera per 7-4, dopo la sconfitta contro il Canada Grande vittoria dell'Italia del Curling nella ...

La cooperazione umanitaria Svizzera punta sull'innovazione :

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia batte 2-1 il Giappone - Svizzera in scioltezza sulla Corea : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Oggi erano in programma due partite del girone B. La Svezia ha battuto 2-1 il Giappone. Le scandinave si sono portate in vantaggio nel primo tempo con la rete di Fanny Rask, ma si sono fatte raggiungere nella seconda frazione da Rui Ukita, abile a insaccare il disco alle spalle del portiere Sara Grahn. Sara Hjalmarsson nel ...