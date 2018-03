Superbike Thailandia | Rea e Sykes davanti nelle libere | 4° Melandri

Superbike Thailandia - nelle libere dominano Rea e Sykes - 4° Melandri : Quarto e quinto tempo per le Ducati ufficiali di Melandri e Davies, lontani appena un decimo dal tempo del Campione del Mondo. Fuori dalla top 10 l'Aprilia del rientrante Savadori. Da sottolineare ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : dopo le prove libere del venerdì comanda la Kawasaki. Marco Melandri è in scia : C’è la Kawasaki in testa al termine del lungo venerdì di Buriram, in Thailandia, sede del secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2018. Il miglior tempo dopo le tre sessioni di prove libere disputate appartiene a Jonathan Rea, in 1’33″327, davanti al suo compagno di squadra, l’altro britannico Tom Sykes, staccato di 57 millesimi. La giornata delle due Ninja è stata da interpretare, perché si sono fatte vedere in vetta ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv : comincia la Fp3! Gp Thailandia : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv della Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp della Thailandia. Orario e programma della prima giornata di gara al Buriram.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:53:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv Fp1 - Fp2 e Fp3 Gp Thailandia (Buriram) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv della Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp della Thailandia. Orario e programma della prima giornata di gara al Buriram.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 02:30:00 GMT)

Superbike Thailandia : a Buriram Melandri e la Ducati per il raddoppio : Il campione del mondo in carica ha parlato così alla vigilia del GP che lo ha visto trionfare per 5 manche su 6: "Il circuito tailandese è molto diverso da quello di Phillip Island, ma è sicuramente ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri si difende dal ritorno della Kawasaki : La Superbike viaggia verso la Thailandia, dove questa notte si apre il secondo weekend di gara. L’ouverture in Australia ha sorriso alla Ducati e a Marco Melandri, capaci per la prima volta in 76 gare, di regalarci un nome in testa alla classifica diverso da quello del britannico Jonathan Rea. La Kawasaki, modifiche regolamentari a parte, resta comunque la moto da battere e sarà così anche a Buriram. Dalla parte dei verdi c’è la ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram : In streaming, invece, GP di Thailandia visibile su Eurosport Player . Il programma Venerdì 23 marzo 03:45 04:25 FP1 06:30 07:10 FP2 10:05 10:45 FP3 Sabato 24 marzo 04:45 05:05 FP4 07:30 07:45 ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram : Secondo appuntamento con il Mondiale Superbike 2018. In Thailandia, a Buriram, si torna in scena dopo il debutto in Australia. È caccia alla Ducati e a Marco Melandri, mattatori nel primo Round. Prevedibile la reazione della Kawasaki, con Jonathan Rea e Tom Sykes che hanno dovuto arrendersi entrambi al pilota italiano della casa di Borgo Panigale. Atteso spettacolo. Il weekend di Buriram inizierà venerdì 23 marzo con le prime prove libere: la ...