Su YouTube Web potrebbe arrivare a breve un nuovo miniplayer

Ora bastano la webcam e Chrome per le dirette su YouTube : Pronti, attenti, live. Con Chrome e una webcam si va in diretta streaming senza passare dal via, cioè da un software di codifica. Prima infatti, era necessaria un encoder app per poter acquisire i contenuti da desktop, fotocamera, microfono e altri dispositivi e poterli inviare a YouTube Live. Adesso sarà sufficiente andare su YouTube.com/webcam e premere su “Inizia”. L’unico premura da parte della piattaforma, per la prima ...

YouTube testa la funzione picture-in-picture anche nella versione web : Da tempo la versione mobile di YouTube consente di guardare un video ed effettuare una ricerca. Ora Google sta testando questa funzione anche nella versione web, per facilitare la ricerca di nuovi video. L'articolo YouTube testa la funzione picture-in-picture anche nella versione web proviene da TuttoAndroid.

“A me me piace ‘a Nutella”. Com’è diventato il Piccolo Lucio. Sette anni fa sbarcava su YouTube con il suo personalissimo inno alla famosa crema di nocciola diventando un ‘idolo’ del web. Ora - dopo l’oblio - è tornato sui social : Il suo video è stato uno dei più cliccati – e trash – della storia della musica napoletana. Stiamo parlando del ”Piccolo Lucio”, all’anagrafe Lucio Vario, il giovanissimo cantante neomelodico napoletano, noto anche a livello nazionale – al suo attivo infatti vanta alcune ospitate nei programmi televisivi Pomeriggio Cinque e La vita in diretta – diventato famoso grazie al brano, che poi è diventato ...