Striscia la Notizia contro Palmieri dopo la difesa a Alessia Marcuzzi

Isola - l'attacco di Sonia Bruganelli a "Striscia la Notizia" : La moglie di Paolo Bonolis si sfoga e difende l'Isola dei Famosi. Sonia Bruganelli ha messo nel mirino Striscia la Notizia per i servizi sul canna-gate e su quanto accdae all'interno del reality ...

Sonia Bruganelli critica gli attacchi ad Alessia Marcuzzi

EVA HENGER A Striscia LA NOTIZIA/ "Nessuna pace con Francesco Monte - Maurizio Costanzo ha preferito...." : Eva HENGER a STRISCIA la NOTIZIA: la sua verità sul selfie che la vede insieme a Francesco Monte. Tra i due nessuna pace fatta ma solo una trovata di Pio e Amedeo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Nancy Coppola contro Massimo Ceccherini dopo Striscia la Notizia : Massimo Ceccherini e la rivelazione a Striscia: interviene Nancy Coppola Nancy Coppola si è scagliata poche ore fa contro Massimo Ceccherini dopo le rivelazioni che l’attore ha fatto a Striscia la Notizia in merito all’uso di droga da parte degli ex naufraghi e non solo durante la sua Isola dei Famosi. La cantautrice napoletana però non c’è stata al gioco di Ceccherini e ha voluto urlare la sua verità attraverso i suoi ...

Eva Henger a Striscia La Notizia spiega cos’è successo da Maurizio Costanzo : Striscia: Eva Henger smentisce rappacificazione con Monte da Maurizio Costanzo Nella giornata di ieri è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. E per l’occasione il popolare giornalista ha invitato i due ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Francesco Monte e Eva Henger. Ma non è finita qua perchè una volta finita la registrazione della puntata è stato pubblicato un ...

L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia si è dimesso dopo un servizio di “Striscia la Notizia” : L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia, Michele Mazzarano del Partito Democratico, si è dimesso dopo un servizio del programma di Canale 5 “Striscia la Notizia” in cui un testimone rimasto anonimo lo accusa di avergli promesso favori personali in cambio The post L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia si è dimesso dopo un servizio di “Striscia la Notizia” appeared first on Il Post.

Ficarra e Picone al lavoro sul nuovo film

”Non avete ancora capito?”. Daniele Bossari - svelato il mistero dell’auricolare. Dopo lo ‘scandalo’ di Striscia la notizia - parla il regista e spiffera tutto : Daniele Bossari, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è uno degli opinionisti dell’Isola insieme a Mara Venier. II mese scorso il futuro marito di Filippa Lagerback era finito nell’occhio del telegiornale satirico per via degli auricolari che porta nelle dirette del reality show. Durante la quinta puntata dell’Isola dei famosi, il pubblico si ricorderà che a un certo punto Daniele Bossari, rivolto ...

Samantha De Grenet : "Il servizio del tg non mi è piaciuto"
Samantha De Grenet conferma la presenza di droga e alcol in albergo anche nel corso della sua edizione, prima del programma.